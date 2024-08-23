Солодка, як мед: головні ознаки стиглої й солодкої дині

Диня — безперечно, один із найпопулярніших літніх солодких плодів. Як розповів баштанник Микола Яночкин, щоб вибрати солодку і стиглу диню, слід звернути увагу на кілька простих ознак:
Звук: Постукайте по дині. Якщо звук глухий, плід стиглий і готовий до вживання. Якщо звук гучний, диня ще зелена і не дозріла.
Хвостик: Обирайте дині з повністю сухим хвостиком. Це свідчить про те, що диня дозріла і буде солодкою.
Аромат: Солодка стигла диня повинна мати приємний медовий аромат, який відчувається навіть у цілої дині. Якщо запаху немає або він нагадує зелень, диня недозріла.
Шкірка: Звертайте увагу на стан шкірки. Якщо кірка пошкоджена, диня може бути заражена бактеріями. Зелені плями свідчать про недозрілість, а коричневі — про те, що плід перестиглий.
Ці поради допоможуть вам обрати найкращу диню для літнього смакування.
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