Солодка, як мед: головні ознаки стиглої й солодкої дині

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 162

Динний сезон в розпалі. Як обрати смачну диню, знають фахівці

Диня — безперечно, один із найпопулярніших літніх солодких плодів. Як розповів баштанник Микола Яночкин, щоб вибрати солодку і стиглу диню, слід звернути увагу на кілька простих ознак:

Звук: Постукайте по дині. Якщо звук глухий, плід стиглий і готовий до вживання. Якщо звук гучний, диня ще зелена і не дозріла. Хвостик: Обирайте дині з повністю сухим хвостиком. Це свідчить про те, що диня дозріла і буде солодкою. Аромат: Солодка стигла диня повинна мати приємний медовий аромат, який відчувається навіть у цілої дині. Якщо запаху немає або він нагадує зелень, диня недозріла. Шкірка: Звертайте увагу на стан шкірки. Якщо кірка пошкоджена, диня може бути заражена бактеріями. Зелені плями свідчать про недозрілість, а коричневі — про те, що плід перестиглий.

Ці поради допоможуть вам обрати найкращу диню для літнього смакування.