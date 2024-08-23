Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Поради по дому

Солодка, як мед: головні ознаки стиглої й солодкої дині

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 162

Динний сезон в розпалі. Як обрати смачну диню, знають фахівці

Диня — безперечно, один із найпопулярніших літніх солодких плодів. Як розповів баштанник Микола Яночкин, щоб вибрати солодку і стиглу диню, слід звернути увагу на кілька простих ознак:

  1. Звук: Постукайте по дині. Якщо звук глухий, плід стиглий і готовий до вживання. Якщо звук гучний, диня ще зелена і не дозріла.

  2. Хвостик: Обирайте дині з повністю сухим хвостиком. Це свідчить про те, що диня дозріла і буде солодкою.

  3. Аромат: Солодка стигла диня повинна мати приємний медовий аромат, який відчувається навіть у цілої дині. Якщо запаху немає або він нагадує зелень, диня недозріла.

  4. Шкірка: Звертайте увагу на стан шкірки. Якщо кірка пошкоджена, диня може бути заражена бактеріями. Зелені плями свідчать про недозрілість, а коричневі — про те, що плід перестиглий.

Ці поради допоможуть вам обрати найкращу диню для літнього смакування.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: диня літо башта
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх