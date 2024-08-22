У Полтаві розслідують обставини падіння гелікоптера, в якому загинули чотири військовослужбовця

Вчора, 22:10 Переглядів: 860

Слідчий отримав доступ до матеріалів, що включають особисті документи екіпажу, медичні характеристики, бойове розпорядження та технічну документацію

7 серпня в Октябрському районному суді Полтави розглянуто клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Полтаві щодо тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування падіння військового гелікоптера, яке сталося 9 липня. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, близько 18.56 того дня між селами Дячкове та Міжгір’я Полтавського району стався інцидент із гелікоптером МІ-8 12 окремої бригади армійської авіації, внаслідок якого загинули 4 члени екіпажу.

Слідчий звернувся до суду з проханням надати доступ до низки документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин трагедії. Серед запитаних матеріалів — накази про призначення загиблих військовослужбовців на посади, їхні особисті документи, медичні характеристики, бойове розпорядження на день інциденту, а також технічна документація гелікоптера та журнали, що містять дані про підготовку і проведення польотів.

Суд задовольнив клопотання слідчого, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій зазначених документів.

Вивчення документів мають завершити до 7 жовтня. Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 416 ККУ, тобто порушення правил польотів або підготовки до них.

Нагадаємо, що у 2018 році у Кременчуці також упав вертоліт МІ-8 — загинули четверо.