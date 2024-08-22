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Зупинилося серце захисника України зі 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Василя Людвіга

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 259

 

Прощання із захисником України відбудеться у Світловодську

Вчора, 22 серпня, зупинилося серце Василя Юрійовича Людвіга (15 жовтня 1963 року народження). З початку російсько-української війни штаб-сержант Василь Людвіг став на захист України. Проходив службу у 2 реактивному артилерійському дивізіоні 107 реактивного артилерійської Кременчуцької бригади на посаді головного сержанта дивізіону. Про це повідомляє пресслужба військової частини. 

Побратими згадують Василя, як лідера своєї команди, людину веселої вдачі, бадьорого, готового завжди прийти на допомогу.

Близько року тому у Василя Юрійовича розпочалася ще одна боротьба — у нього виявили рак.

Навіть продовжуючи боротьбу за здоров’я, Василь Юрійович не забував про побратимів й постійно тримав з ними зв’язок.

Прощання з військовослужбовцем відбудеться 26 серпня у Світловодську. Чин похорону розпочнеться о 9.00 біля Світловодської міської ради (вул. Героїв України, 14).

Низький уклін захиснику України, який служив на благо нашої країни й захищав наше майбутнє. Командування військової частини та особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Василя Людвіга. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла 107 бригада
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