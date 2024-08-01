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Доплати до пенсій у серпні — хто зможе отримати додатково від 450 до 3100 грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 670

 

Грошову допомогу до Дня Незалежності отримають не тільки пенсіонери

З понеділка, 5 серпня, ПФУ починає виплачувати пенсії за серпень. Цього місяця деякі пенсіонери отримають значно більші суми, адже у серпні разом з пенсією виплачується грошова допомога до Дня Незалежності.

На грошову виплату в розмірі від 450 до 3100 грн можуть розраховувати не тільки пенсіонери, а й деякі інші категорії громадян.

Розмір грошової допомоги до Дня Незалежності у 2024 році затверджено постановою Кабміну від 02 квітня 2024 р. № 369 — він залишився таким самим, як і минулого року. Суми нараховуються залежно від категорії осіб і виплачується до 24 серпня у таких розмірах:

  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 грн;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин отримують виплату залежно від групи інвалідності:
    I групи — 3 100 грн;
    II групи — 2 900 грн;
    III групи — 2 700 грн;
  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 грн;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України — 650 грн;
  • учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.

Механізм нарахування коштів

Зазначимо, що механізм нарахування цієї допомоги також не змінився — він визначається постановою Кабміну від 27 грудня 2023 року № 1396

Пенсіонери, які мають право на цю виплату, отримають її у серпні разом з пенсією — для цього їм нікуди не потрібно звертатися.

Ветерани війни, які працюють або проходять військову службу та не є пенсіонерами, отримають гроші на рахунки військових частин, організацій, установ на підставі поданих заявок, зокрема через портал електронних послуг ПФУ.

І лише тим, хто має право на цю виплату, але не є пенсіонером, ніде не працює та не проходить військову службу, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву у довільній формі. Виплату буде проведено за місцем проживання особи на його поточний банківський рахунок.

Таку заяву потрібно було подати до 1 серпня. Втім, якщо ви цього не зробили, це заяву можна подати до 1 жовтня 2024 року. Відповідно, такі люди отримають допомогу із запізненням.

Які ще є доплати до пенсії

Розмір мінімальної пенсії в Україні у 2024 році становить 2361 грн. А максимальна пенсія згідно норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» не може перевищувати 10 мінімальних пенсій —  23 610 грн.

Це найбільший та остаточний розмір пенсії — тобто з урахуванням усіх можливих надбавок, доплат, підвищення та цільової допомоги (крім доплат для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною).

Зокрема, в Україні виплачують вікові надбавки до пенсії.

У серпні вони становитимуть:

  • 300 грн — для осіб віком від 70 до 74 років включно;
  • 456 грн — для осіб віком від 75 до 79 років включно;
  • 570 грн — для тих, кому виповнилося 80 років та більше.

Ці надбавки виплачуються автоматично та щомісяця як додаток до основної пенсії. Окремо звертатися за виплатою цієї надбавки не потрібно.

Втім, така вікова доплата гарантована не всім. Деякі пенсіонери її не отримують. Причиною цього є розмір їхньої пенсії. Право на доплату за вік мають лише ті, у кого загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Нагадаємо, що пенсіонери ще мають право на інші доплати та підвищення пенсій: на дітей, на непрацездатних членів сім’ї, на догляд, за додатковий трудовий стаж тощо.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ пенсії доплата допомога День Незалежності
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