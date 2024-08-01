У Горішніх Плавнях в липні відбувся чемпіонат із пляжного волейболу

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 128 Партнерський проєкт

Участь у змаганнях взяли понад 150 спортсменів із багатьох регіонів України. Цього року в Горішніх Плавнях було засновано клуб «Піщана скеля», де проходять тренування з пляжного волейболу мешканців та гостей міста різного віку. Про це виданню «Хроніки тижня» повідомив організатор турніру Андрій Мормуляк. До Горішніх Плавнів, зазначив він, приїхали волейболісти з Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Києва, Одеси, Приморська, Полтави, Омельника, Кременчука, Донецької та Луганської областей. Раніше в нашому місті проходили змагання з пляжного волейболу лише серед дорослих. А в цьому році вдалося об’єднати дитячий та дорослий чемпіонати.

«Турнір видався дуже складним і напруженим. Не дивлячись на аномальну спеку, спортсмени в усіх категоріях показали якісну гру і порадували численних вболівальників яскравими моментами та купою позитивних емоцій, — зазначив Андрій Мормуляк. — Також на турнірі були тренери збірної країни та майстри спорту з пляжного волейболу, тому наймолодші учасники змогли поспілкуватися з ними».

У категорії Men 100+ вік двох гравців за правилами повинен бути не менше. На цьому турнірі мали грати дві команди ветеранів із нашого міста, але за станом здоров’я та через спеку друга команда не змогла взяти участь. Взагалі через велику кількість учасників турнір розпочався о сьомій ранку та закінчився вже тоді, коли в сутінках не було видно м’яча.

«У Горішніх Плавнях знаходиться чудова локація для проведення таких турнірів, цьому сприяє місце розташування, наявність необхідної спортивної інфраструктури, тому сюди приїжджають відпочити та пограти, що дуже потрібно в наш непростий час», — зазначив Андрій Мормуляк.

Разом із двома однодумцями з Харкова Віктором Жемеленком та Андрієм Максименком горішньоплавнянин цього року заснував у нашому місті клуб «Піщана скеля», де проводять тренування містян різного віку та гостей з інших міст.

«Нашою метою було створити умови для заняття пляжним волейболом. Для цього потрібна його культивація, чим ми і займаємося, — зазначив Віктор Жемеленко. — Також потрібен рівний пісок. У цьому році навесні довелося робити дамби з мішків, щоб вода не потрапила на пляж і не потягнула пісок. На наші прохання відгукується керівництво міста і містяни, які виносять сміття у відведені для цього місця, що ми закликаємо робити через гучномовець. Зараз поставили огорожу».

Одним із задумів засновників клубу є залучати гравців із різних шкіл. Тому на спортивні збори в Горішні Плавні запрошують з інших міст. Нещодавно на десять днів приїжджали юні волейболісти з Кропивницького, після них наше місто відвідали спортсмени з Дніпра, які закінчили збори «крутезним турніром із нагородами в чотирьох номінаціях». Скоро приїдуть полтавчани, за ними — команда з Харківської області, а в серпні очікується приїзд волейболістів із Київської області, які дізналися про локації в Горішніх Плавнях та виявили бажання «побувати в чудовому місті, потренуватися та поїсти полтавського борщу з пампушками».

Організатори висловлюють подяку ЗСУ за можливість проводити спортивні заходи та мріють про проведення чемпіонатів країни з пляжному волейболу в Горішніх Плавнях. Наразі готуються до проведення наступних змагань у рамках ветеранського турніру.