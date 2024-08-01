У Горішніх Плавнях в липні відбувся чемпіонат із пляжного волейболу

Змагання відбувалися серед юнаків, дівчат та дорослих — усього близько 160 учасників у трьох дитячих та чотирьох дорослих категоріях
Участь у змаганнях взяли понад 150 спортсменів із багатьох регіонів України. Цього року в Горішніх Плавнях було засновано клуб «Піщана скеля», де проходять тренування з пляжного волейболу мешканців та гостей міста різного віку. Про це виданню «Хроніки тижня» повідомив організатор турніру Андрій Мормуляк. До Горішніх Плавнів, зазначив він, приїхали волейболісти з Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Києва, Одеси, Приморська, Полтави, Омельника, Кременчука, Донецької та Луганської областей. Раніше в нашому місті проходили змагання з пляжного волейболу лише серед дорослих. А в цьому році вдалося об’єднати дитячий та дорослий чемпіонати.
У категорії Men 100+ вік двох гравців за правилами повинен бути не менше. На цьому турнірі мали грати дві команди ветеранів із нашого міста, але за станом здоров’я та через спеку друга команда не змогла взяти участь. Взагалі через велику кількість учасників турнір розпочався о сьомій ранку та закінчився вже тоді, коли в сутінках не було видно м’яча.
Разом із двома однодумцями з Харкова Віктором Жемеленком та Андрієм Максименком горішньоплавнянин цього року заснував у нашому місті клуб «Піщана скеля», де проводять тренування містян різного віку та гостей з інших міст.
Одним із задумів засновників клубу є залучати гравців із різних шкіл. Тому на спортивні збори в Горішні Плавні запрошують з інших міст. Нещодавно на десять днів приїжджали юні волейболісти з Кропивницького, після них наше місто відвідали спортсмени з Дніпра, які закінчили збори «крутезним турніром із нагородами в чотирьох номінаціях». Скоро приїдуть полтавчани, за ними — команда з Харківської області, а в серпні очікується приїзд волейболістів із Київської області, які дізналися про локації в Горішніх Плавнях та виявили бажання «побувати в чудовому місті, потренуватися та поїсти полтавського борщу з пампушками».
Організатори висловлюють подяку ЗСУ за можливість проводити спортивні заходи та мріють про проведення чемпіонатів країни з пляжному волейболу в Горішніх Плавнях. Наразі готуються до проведення наступних змагань у рамках ветеранського турніру.
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