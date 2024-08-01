У неділю кременчужан навчатимуть накладати пов'язки (афіша)

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 123

Цієї неділі, 4 серпня, кременчуцький волонтер Роман Бутрімов проведе для містян практичний тренінг на тему «Десмургія. Накладання пов’язок». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.

Початок заходу об 11.00. Триватиме тренінг близько 2-2,5 годин.

Роман обіцяє навчити учасників практикуму накладати пов'язки від голови до п'ят. А також давати мінімум теорії та більше часу приділити практичним відпрацюванням.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою учасникам необхідно мати:

2 пари гумових рукавичок;

2 бинти марлеві 7х14 см;

1 еластичний бинт.

Нагадаємо, востаннє Роман проводив аналогічний тренінг у середині червня.