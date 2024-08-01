На Полтавщині чоловік намагався зґвалтувати 16-річну доньку знайомого

30 липня близько 16.00, на Миргородщині 45-річний чоловік із застосуванням фізичної сили намагався зґвалтувати 16-річну доньку знайомого, повідомляє пресслужба поліції. Про це правоохоронців сповістила мати дівчинки.
Чоловіка, який раніше мав проблеми із законом за вчинення умисного вбивства, вдалося швидко затримати.
Зловмисника затримали. Поліція вже повідомила йому про підозру та готує клопотання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.
Досудове розслідування за ч.3 ст.15, ч.3 ст.152 (Замах на зґвалтування неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України триває під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що Чутівський районний суд визнав винним учня 11 класу Новокочубеївського ліцею Скороходівської селищної ради винним у зґвалтуванні дитини, яка не досягла 14 років. Внаслідок інтимних стосунків потерпіла завагітніла.
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