Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини

На Полтавщині чоловік намагався зґвалтувати 16-річну доньку знайомого

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 1 299

 

Чоловік раніше мав проблеми із законом за вчинення умисного вбивства

30 липня близько 16.00, на Миргородщині 45-річний чоловік із застосуванням фізичної сили намагався зґвалтувати 16-річну доньку знайомого, повідомляє пресслужба поліції. Про це правоохоронців сповістила мати дівчинки.

Чоловіка, який раніше мав проблеми із законом за вчинення умисного вбивства, вдалося швидко затримати.

— Попередньо відомо, що чоловік, приїхавши до помешкання знайомого, знайшов там лише 16-річну дівчину. Скориставшись відсутністю дорослих, він намагався зґвалтувати неповнолітню, застосовуючи фізичну силу. Дівчині вдалося вирватися та втекти до сусідів по допомогу, — розповів Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського райвідділу поліції.

Зловмисника затримали. Поліція вже повідомила йому про підозру та готує клопотання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Досудове розслідування за ч.3 ст.15, ч.3 ст.152 (Замах на зґвалтування неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України триває під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Чутівський районний суд визнав винним учня 11 класу Новокочубеївського ліцею Скороходівської селищної ради винним у зґвалтуванні дитини, яка не досягла 14 років. Внаслідок інтимних стосунків потерпіла завагітніла. 

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: gettyimages.com
Теги: зґвалтування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх