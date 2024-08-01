На Полтавщині чоловік намагався зґвалтувати 16-річну доньку знайомого

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Чоловік раніше мав проблеми із законом за вчинення умисного вбивства

30 липня близько 16.00, на Миргородщині 45-річний чоловік із застосуванням фізичної сили намагався зґвалтувати 16-річну доньку знайомого, повідомляє пресслужба поліції. Про це правоохоронців сповістила мати дівчинки.

Чоловіка, який раніше мав проблеми із законом за вчинення умисного вбивства, вдалося швидко затримати.

— Попередньо відомо, що чоловік, приїхавши до помешкання знайомого, знайшов там лише 16-річну дівчину. Скориставшись відсутністю дорослих, він намагався зґвалтувати неповнолітню, застосовуючи фізичну силу. Дівчині вдалося вирватися та втекти до сусідів по допомогу, — розповів Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського райвідділу поліції.

Зловмисника затримали. Поліція вже повідомила йому про підозру та готує клопотання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Досудове розслідування за ч.3 ст.15, ч.3 ст.152 (Замах на зґвалтування неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України триває під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Чутівський районний суд визнав винним учня 11 класу Новокочубеївського ліцею Скороходівської селищної ради винним у зґвалтуванні дитини, яка не досягла 14 років. Внаслідок інтимних стосунків потерпіла завагітніла.