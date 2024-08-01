На Полтавщині розшукують зниклу безвісти 46-річну Марину Штомпіль

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Минулого тижня жінка залишила лікувальний заклад у Полтаві і після цього її не бачили

На Полтавщині розшукують зниклу безвісти 46-річну Марину Штомпіль. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 24 липня жінка залишила один із лікувальних закладів у Полтаві й після цього її ніхто не бачив.

Прикмети зниклої: зріст — 168 см, худорлява статура, коротке світле волосся.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклої, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або 102.

Нагадаємо, у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.



