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На території приватного будинку у Кременчуці чоловік вирощував коноплю — патрульні

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 390

 

Правоохоронці виїхали на виклик щодо тілесних ушкоджень, проте на місці виявили кущі канабісу  

Учора, 31 липня, на вулиці Гарета Джонса у Кременчуці в одному з дворів патрульні виявили кущі конопелі. Про це повідомляють у пресслужбі партульної поліції міста.

Як повідомляють правоохоронці, іспектори виїхали на місце за повідомленням про тілесні ушкодження. Проте згодом помітили, що у дворі чоловік вирощує рослини, схожі на коноплі.

  

Пояснити, навіщо він ці рослини вирощує, чоловік не зміг.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили рослини і направили їх на експертизу, за результатами якої і прийматимуть подальші рішення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці завершили розслідування щодо чоловіка, який вирощував плантацію коноплі. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: конопля канабіс патрульна поліція
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