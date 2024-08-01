На території приватного будинку у Кременчуці чоловік вирощував коноплю — патрульні

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Правоохоронці виїхали на виклик щодо тілесних ушкоджень, проте на місці виявили кущі канабісу

Учора, 31 липня, на вулиці Гарета Джонса у Кременчуці в одному з дворів патрульні виявили кущі конопелі. Про це повідомляють у пресслужбі партульної поліції міста.

Як повідомляють правоохоронці, іспектори виїхали на місце за повідомленням про тілесні ушкодження. Проте згодом помітили, що у дворі чоловік вирощує рослини, схожі на коноплі.

Пояснити, навіщо він ці рослини вирощує, чоловік не зміг.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили рослини і направили їх на експертизу, за результатами якої і прийматимуть подальші рішення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці завершили розслідування щодо чоловіка, який вирощував плантацію коноплі. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.