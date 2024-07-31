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На Полтавщині чоловік вирощував плантацію коноплі — йому загрожує до 7 років позбавлення волі

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 1

 

Слідчі поліції завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду

Слідчі поліції Лубенщини обґрунтовано підозрюють 39-річного місцевого мешканця у незаконному вирощуванні, придбанні та зберіганні наркотичних засобів. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області, посилаючись на інформацію Лубенського райвідділу поліції.

— У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Лубен незаконно вирощував рослини коноплі на території одного з сіл Лубенської тергромади. Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду, — повідомив начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

Слідчі поліції Лубенщини завершили досудове розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 310 (Незаконне вирощування конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

У разі визнання судом вини особі загрожує покарання — від 3-х до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно поліція Полтавщини затримала мешканця області за нелегальний збут психотропів.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини наркотики конопля суд
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