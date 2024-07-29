Поліція Полтавщини затримала мешканця області за нелегальний збут психотропів

Поліція затримала мешканця Полтавської області, який займався нелегальним збутом психотропних речовин, повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини 29 липня.
У причетності до незаконного обігу наркотиків поліція викрила 40-річного мешканця Миргорода. Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив, що чоловік займався виготовленням, зберіганням та розповсюдженням психотропних речовин у Лубенському та Миргородському районах.
Начальник Управління боротьби з наркозлочинністю Геннадій Пархоменко повідомив, що слідчі вилучили у чоловіка кілька десятків зіп-пакетів із солями «Альфа-PVP» загальною вагою близько пів кілограма, готові для поширення закладки, пакунок з амфетаміном, зіп-пакет з канабісом та два револьвери. Вилучені речові докази направили на судові експертизи.
Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали двох правоохоронців, які торгували метадоном та іншими наркотиками.
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