Поліція Полтавщини затримала мешканця області за нелегальний збут психотропів

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Поліція вилучила кілька десятків зіп-пакетів з «Альфа-PVP», амфетамін, канабіс та зброю

Поліція затримала мешканця Полтавської області, який займався нелегальним збутом психотропних речовин, повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини 29 липня.

У причетності до незаконного обігу наркотиків поліція викрила 40-річного мешканця Миргорода. Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив, що чоловік займався виготовленням, зберіганням та розповсюдженням психотропних речовин у Лубенському та Миргородському районах.

Начальник Управління боротьби з наркозлочинністю Геннадій Пархоменко повідомив, що слідчі вилучили у чоловіка кілька десятків зіп-пакетів із солями «Альфа-PVP» загальною вагою близько пів кілограма, готові для поширення закладки, пакунок з амфетаміном, зіп-пакет з канабісом та два револьвери. Вилучені речові докази направили на судові експертизи.

— Фігуранту вже вручили підозру у вчиненні наркозлочинів та обрали запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення 454 тисячі гривень застави, — прокоментував заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали двох правоохоронців, які торгували метадоном та іншими наркотиками.