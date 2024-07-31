«На таких, як він, треба рівнятися»: у Кременчуці пройшов захід пам’яті полеглого військового Яна Гончарова

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 117

Сьогодні, 31 липня, у стінах Кременчуцької гімназії № 1 відбувся захід, присвячений роковинам загибелі військовослужбовця, випускника закладу освіти, старшого сержанта Яна Гончарова.

Пригадати Яна прийшли рідні, однокласники, вчителі та побратими, а також учнівський та педагогічний гімназії.

Розпочався урок пам’яті із гімну України та хвилини мовчання за полеглими випускниками гімназії. А їх уже троє — Станіслав Прохоров, Роман Медведєв та Ян Гончаров.

На заході пригадали усі моменти життя Яна — народження та дитинство, шкільні роки, юність і дорослішання, аж до періоду військової служби й того дня, коли життя військового трагічно обірвалося.

Народився Ян 6 січня 1991 року. Його мати, Вікторія Олександрівна, з теплотою та сльозами пригадує сина. Розповідає: дитячих фотографій із Яном збереглося мало, але часто їх переглядає, щоб зберегти сина у пам’яті. А от коли побачила фотографії Яна уже в дорослому віці, які передала його дружина, Юлія, говорить, побачила сина зовсім з іншого боку.

— Це була самостійна, цілеспрямована людина. Він сам керував своїм життям та багато чого встиг досягти. Розмовляв чотирма мовами, навчався у Варшаві і певний час працював там, але згодом вирішив, що в Україні він потрібніший, тож повернувся сюди. Кожна мати вболіває за своїх дітей. І це невимовно боляче — вибирати потім для них труну. Але Яна назавжди залишиться у моєму житті, житті батька, житті його дружини та житті сина, — додає пані Вікторія.

Під час навчання у школі Ян був вихованим і дисциплінованим, спокійним і доброзичливим, а також хорошим другом. Трохи більше про шкільні роки розповіла його класна керівниця Наталія Іваненко.

— Перше, що мені спадає на думку при спогадах про Яна — це спокійний та надійний. І така серйозність була досить незвичною для його віку. Він так серйозно на усе дивився, так серйозно говорив, що я навіть дивувалася, звідки ця серйозність взялася. Можливо, він так швидко подорослішав тому, що бог дав йому таке коротке життя, — говорить вчителька.

Ян завжди допомагав усім і в усьому, ніколи не відмовляв, пригадує пані Наталія. Будь-хто до нього міг звернутися — Ян завжди приходив на допомогу.

— Міг подивитися спочатку трохи так ніби з-під лоба, серйозно-серйозно. А потім завжди говорив «я зроблю».

Жінка також додає, що у школі Ян товаришував з усіма — ніколи ні від кого не відокремлювався, не приєднувався до якоїсь компанії.

Після навчання у школі Ян вступив до коледжу Кременчуцького університету імені Остроградського, а згодом продовжив навчання вже в університеті. На ці роки припала також і строкова служба, яку Ян проходив у лавах Збройних сил України як зв’язківець. За час служби отримав грамоту за сумлінне виконання службових обов’язків, а батькам відправили лист подяки за підписом командира військової частини.

Після служби працював на підприємствах у Кременчуці, згодом створив власну сім’ю — одружився, а через деякий час у них із дружиною Юлією народився син Максим.

У 2015 році Янові запропонували роботу у Варшаві, тож він разом із сім'єю і переїхав туди. Повернулися аж у 2020 році.

У перший день повномасштабного вторгнення Ян уже стояв під дверима Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, говорить його товариш по службі, майор Тарас Саражин.

— Такі спеціалісти, як Ян, були потрібні тут, тож він залишився служити при Кременчуцькому ТЦК. Служив у нас зв’язківцем, потім у відділі рекрутингу. Потім перевели на вищу сержантську посаду — отримав звання старшого сержанта і служив у відділі кадрів. Проте Ян не хотів засиджуватися тут із паперами — хотів поїхати на фронт, бути корисним і там.

Майор Саражин пригадує, Ян кілька разів пробував перевестися до інших частин, його подавали на навчання на офіцера. Проте військовий самостійно вийшов на Головне розвідувальне управління і перевівся на службу туди.

— На службі він теж був спокійним та цілеспрямованим, завжди тримав баланс в емоціях та якнайкраще виконував усі поставлені завдання. Для всіх він нас назавжди буде прикладом. Тож і підростаючому поколінню теж варто рівнятися на таких, як Ян, та пам’ятати своїх героїв, — додає військовий.

Бойові побратими теж пригадують Яна як справжнього патріота та майстра своєї справи.

На жаль, життя військового обірвалося 31 липня 2023 року: розвідувальна група Яна потрапила під російський обстріл поблизу села Кліщіївка на Донеччині. Від множинних осколкових поранень Ян загинув…

Мати Яна, пані Вікторія, розповідає, що в пам’ять про сина вони посадили поблизу будинку дерева. Назвали їх іменами із приказки, яку завжди любив повторювати Ян.

Син полеглого бійця, Максим, також навчається у гімназії № 1. Справжній син свого батька також зростає патріотом і відважним українцем та гідно продовжуватиме справу покоління незламних.

Нині Ян Гончаров покоїться на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України, де його пам’ять сьогодні також вшанували й побратими-військовослужбовці.

Світла пам’ять про полеглого героя назавжди залишиться у серцях його рідних та близьких, друзів та знайомих, побратимів та усіх небайдужих, хто нині продовжує жити під мирним небом завдяки Яну та іншим загиблим військовим.

У «Кременчуцького Телеграфа» також є інтерв’ю із мамою Яна, Вікторією Гончаровою. Жінка поділилася з нами спогадами про сина та розповіла, як уже рік намагається побороти цю тяжку втрату.