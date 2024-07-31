Штовхання ядра, метання диска та списа: легкоатлет з Горішніх Плавнів здобув три «золота» Чемпіонату України

Сергій Непомнящих приніс три медалі в скарбничку обласної команди
На чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю у складі збірної Полтавської області вдало виступив представник Горішніх Плавнів Сергій Непомнящих, який тричі став переможцем.
Сергій Непомнящих здобув золоті медалі у штовханні ядра, метанні диска та списа у своїй категорії. Про це повідомляється на сайті міської ради. У чемпіонаті України, який пройшов в Луцьку наприкінці червня, взяли участь десять спортсменів з Полтавщини — три з них змагалися у штовханні ядра, метанні диска й списа, та найкращі результати показав представник Горішніх Плавнів Сергій Непомнящих. Разом із ним на змагання їздила його мати, голова горішньоплавнівської громадської організації «Непереможні» Таміла Непомнящих.
Як зазначила голова громадської організації, змагання були важкі через спеку, складною була й дорога до Луцька, бо довелося робити пересадки.
Сергій Непомнящих уже 13 років три рази на тиждень займається у спортивному клубі «Еталон» у тренера Олексія Шашина, зайняття з яким направленні на покращення загальнофізичної форми. Але основні заняття проходять в онлайн-форматі, де рекомендації зі штовхання ядра, метання диска та списа надає тренер із Дніпра.
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