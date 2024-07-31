Штовхання ядра, метання диска та списа: легкоатлет з Горішніх Плавнів здобув три «золота» Чемпіонату України

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 108 Партнерський проєкт

На чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю у складі збірної Полтавської області вдало виступив представник Горішніх Плавнів Сергій Непомнящих, який тричі став переможцем.

Сергій Непомнящих здобув золоті медалі у штовханні ядра, метанні диска та списа у своїй категорії. Про це повідомляється на сайті міської ради. У чемпіонаті України, який пройшов в Луцьку наприкінці червня, взяли участь десять спортсменів з Полтавщини — три з них змагалися у штовханні ядра, метанні диска й списа, та найкращі результати показав представник Горішніх Плавнів Сергій Непомнящих. Разом із ним на змагання їздила його мати, голова горішньоплавнівської громадської організації «Непереможні» Таміла Непомнящих.

«Багато років поспіль ми разом із Сергієм брали участь у змаганнях в Бахмуті, де була чудова спеціальна параолімпійська база, та вже два роки змагання серед спортсменів з інвалідністю проходять у Луцьку, — розповіла Таміла Непомнящих. — Цього року було дуже багато нових спортсменів з інвалідністю з-поміж цивільних, які отримали важкі поранення внаслідок війни».

Як зазначила голова громадської організації, змагання були важкі через спеку, складною була й дорога до Луцька, бо довелося робити пересадки.

Сергій Непомнящих уже 13 років три рази на тиждень займається у спортивному клубі «Еталон» у тренера Олексія Шашина, зайняття з яким направленні на покращення загальнофізичної форми. Але основні заняття проходять в онлайн-форматі, де рекомендації зі штовхання ядра, метання диска та списа надає тренер із Дніпра.

«Штовхання ядра, метання диска та списа проходять зі спеціального стільця, який важить близько 40 кг і який доводиться возити із собою на змагання, — наголосила Таміла Непомнящих. — На цих змаганнях Сергій покращив свої особисті результати, хоч на 20 сантиметрів, а все ж покращив здобутки у цих дисциплінах».