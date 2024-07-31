У Кременчуці знайшли тіло чоловіка на електропідстанції

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30 липня близько 14.00 у Кременчуці знайшли тіло чоловіка на електропідстанції, повідомляє пресслужба поліції.

На місце прибула слідчо-оперативна група відділення № 1 Кременчуцького райуправління поліції, яка встановила особу померлого. Ним виявився місцевий 30-річний житель. За попередньою інформацією слідства, чоловіка, який потрапив у приміщення електропідстанції, ймовірно, смертельно вразило струмом. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 30 липня у Кременчуці стались 2 нещасні випадки — падіння в підвал та смертельне ураження струмом.