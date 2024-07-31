Військового з Полтавщини Миколу Гальченка нагородили «Золотим хрестом» за знищення російської техніки

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Військовослужбовця з Полтавщини сержанта Миколу Гальченка нагородили «Золотим хрестом» за знищення російської техніки у бою. Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Він став на захист України від російської збройної агресії у липні 2022 року. Майже від самого початку служби Микола Гальченко воював у складі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Зараз у званні сержанта обіймає посаду старшого майстра ремонтної майстерні взводу матеріального забезпечення.

З 10 по 12 липня 2024 року Микола Гальченко у складі бойової групи перебував на бойовому чергуванні на найгарячішій ділянці фронту - на Покровському напрямку в районі села Новоолександрівки.

Завданням військовослужбовця було відслідковувати цілі противника для їхнього подальшого ураження. Робити це доводилося в особливо складних умовах, адже поруч із нашими військовими безперервно кружляли російські дрони-камікадзе.

Саме завдяки мужності та стійкості нашого земляка, пишуть на сторінці ТЦК, впродовж двох днів захисники знищили три одиниці російської техніки: ГАЗ-2330 «Тигр», міномет калібру 82 мм та УАЗ «Буханка».

Враховуючи особисту мужність та героїзм, бойову стійкість та рішучість, проявлені під час виконання бойових завдань, 16 липня цього року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив сержанта Миколу Гальченка почесним нагрудним знаком «Золотий хрест».