Завтра Кременчук прощатиметься із померлим військовим Юрієм Гуровим

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого військового
Завтра, 1 серпня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військовослужбовця Юрія Гурова. Про це інформують у пресслужбі Департаменту соціального захисту населення.
У військового лишилася сестра.
Прощання та поховання Юрія Гурова відбудеться завтра, 1 серпня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого військового.
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