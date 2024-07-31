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Кременчук, Освіта

Директор Кременчуцької гімназії №16 Олексій Довбня вийшов на пенсію: сьогодні останній день на посаді

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 229

 

В освіті Олексій Довбня працював 44 роки: пройшов шлях від учителя до керівника Департаменту освіти міста. На посаді директора гімназії №16 працював 33 роки

Директор гімназії № 16 Олексій Довбня більше не очолюватиме заклад освіти. Про це педагог повідомив на сторінці гімназії у Фейсбуці.

— 31 липня — останній мій робочий день. Сьогодні я звільняюся у зв’язку з виходом на пенсію, уточню, за власним бажанням! Час передавати факел наступному поколінню! — пише Довбня.

Чоловік розповідає: загальний його трудовий стаж сягає 52 роки, 44 з який він працював в освіті.

У 1976 році Олексій Довбня закінчив Дніпропетровський металургійний інститут. Три роки працював за направленням на заводі в Донецькій області, а згодом переїхав до Кременчука. Професію інженера на вчителя змінив у 1980 році.

— Школа була для мене — це моє життя! Жодного разу не пошкодував про свій вибір! — пише педагог.

Олексій Довбня подякував своїм колегам та учням випускникам зі шкіл № 2, № 3, № 16, Кременчуцького професійно-технічного училища № 2 та спеціалістам Департаменту освіти міста, який певний час очолював.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук освіта гімназія № 16 директор Олексій Довбня вихід на пенсію
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