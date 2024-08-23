У Кременчуці рятувальники допомогли поліції та медикам дістатися до чоловіка, який зачинився у підвалі

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 101

Рятувальники використали лом і кувалду для відмикання дверей

22 серпня у Кременчуці рятувальники допомогли поліції та медикам дістатися до чоловіка, який зачинився у підвалі, повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України.

О 19.01 до Служби порятунку надійшло повідомлення від поліції про інцидент на вулиці Халаменюка. Там чоловік зачинився у підвалі й не виходив на зв’язок.

На місце події виїхав підрозділ 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою лома та кувалди відімкнули двері підвалу, забезпечивши доступ працівникам поліції та екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що у липні кременчуцькі рятувальники допомогли дитині, що замкнулася у квартирі.