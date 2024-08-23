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Топ новина, Кременчук, Фотоколекція

У День Державного прапора України в Кременчуці урочисто підняли синьо-жовтий стяг

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 229

 Сьогодні в Україні вшановують один з трьох ключових державних символів — синьо-жовтий стяг. Це також символ нашої української ідентичності та боротьби за волю

23 серпня, у День Державного прапора України, у Кременчуці побіля пам'ятника Тарасу Шевченку урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Як це було дивіться у фоторепортажі Артема Коваленка:

Фото: Артем Коваленко

23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту.

Свято встановлене «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року. У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Нагадаємо, торік на підняття прапора до Кременчука прибув тодішній начальник Полтавської облвійськадміністрації Дмитро Лунін і нагородив нацгвардійців, поліцейських та рятувальників.


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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: День Прапора Державний Прапор України
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