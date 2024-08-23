Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Акція «Стіл пам’яті»: чому 29 серпня ресторани залишать один стіл порожнім на увесь день

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2

 

Пригорнімо тих, хто несе у своїх душах тягар утрати

29 серпня, у День пам’яті Захисників України, відбудеться акція «Стіл пам’яті», організована Благодійним фондом імені Іллі Грабара спільно з платформою «Меморіал».

У ресторанах і кафе, які приєднаються до ініціативи, один столик залишатиметься заброньованим на цілий день — як знак вшанування пам’яті полеглих Захисників України.

Заклади, що бажають взяти участь, можуть заповнити коротку форму до 23 серпня за посиланням.

Організатори нададуть інструкції з оформлення столика та табличку, яку потрібно буде розмістити. Це другий рік проведення акції, і понад 500 закладів вже зареєструвалися для участі.

Наразі невідомо чи долучилися до акції «Стіл пам’яті» ресторани та кав’ярні Кременчука. 

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці вшанували захисників, які загинули за незалежність України (відео)
У День пам’яті захисників України на Кременчуччині згадують про загиблих Героїв
29 серпня — День пам’яті захисників України. Кременчуцька міська рада звернулася до громади

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла стіл пам'яті Меморіал День пам’яті захисників України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх