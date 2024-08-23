Акція «Стіл пам’яті»: чому 29 серпня ресторани залишать один стіл порожнім на увесь день

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2

Пригорнімо тих, хто несе у своїх душах тягар утрати

29 серпня, у День пам’яті Захисників України, відбудеться акція «Стіл пам’яті», організована Благодійним фондом імені Іллі Грабара спільно з платформою «Меморіал».

У ресторанах і кафе, які приєднаються до ініціативи, один столик залишатиметься заброньованим на цілий день — як знак вшанування пам’яті полеглих Захисників України.

Заклади, що бажають взяти участь, можуть заповнити коротку форму до 23 серпня за посиланням.

Організатори нададуть інструкції з оформлення столика та табличку, яку потрібно буде розмістити. Це другий рік проведення акції, і понад 500 закладів вже зареєструвалися для участі.

Наразі невідомо чи долучилися до акції «Стіл пам’яті» ресторани та кав’ярні Кременчука.