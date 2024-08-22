На базі однієї з військових частин Полтавщини формують роту ударних безпілотних авіаційних комплексів

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 248 Коментарів: 1

На базі однієї з військових частин Полтавщини формується рота ударних безпілотних авіаційних комплексів, до якої запрошуються всі охочі. Перевагу надаватимуть спеціалістам у галузях радіозв'язку, аеродинаміки та програмування. Завдання підрозділу включатиме роботу з новими типами БпЛА, призначеними як для ударних, так і для розвідувальних операцій.

Як повідомив старший офіцер відділення психологічної підтримки персоналу військової частини Артем Гончаренко на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини, для того, щоб потрапити до роти, необхідно звернутися до рекрутингового центру або безпосередньо до військової частини. Кандидати мають отримати відношення від частини, пройти комісію в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а потім пройти підготовку в навчальному центрі. Після навчання добровольці повернуться до частини для проходження служби на обраних посадах.

Наразі у військовій частині є вакантні посади для стрільців, фінансистів, економістів, психологів, медиків та водіїв.

Нагадаємо, 6 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про створення у Силах оборони окремого роду сил — Сил безпілотних систем. За його словами, завдяки дронам Україна змогла змінити безпекову ситуацію у Чорному морі, військові ефективно відбивають штурми росіян та знищують техніку окупантів теж завдяки дронам.

Також нещодавно «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з командою ініціативних хлопців, які власноруч виготовляють дрони.