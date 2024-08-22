Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

На базі однієї з військових частин Полтавщини формують роту ударних безпілотних авіаційних комплексів

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 248 Коментарів: 1

 Пріоритет надається спеціалістам радіозв’язку, аеродинаміки та програмістам

На базі однієї з військових частин Полтавщини формується рота ударних безпілотних авіаційних комплексів, до якої запрошуються всі охочі. Перевагу надаватимуть спеціалістам у галузях радіозв'язку, аеродинаміки та програмування. Завдання підрозділу включатиме роботу з новими типами БпЛА, призначеними як для ударних, так і для розвідувальних операцій.

Як повідомив старший офіцер відділення психологічної підтримки персоналу військової частини Артем Гончаренко на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини, для того, щоб потрапити до роти, необхідно звернутися до рекрутингового центру або безпосередньо до військової частини. Кандидати мають отримати відношення від частини, пройти комісію в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а потім пройти підготовку в навчальному центрі. Після навчання добровольці повернуться до частини для проходження служби на обраних посадах.

Наразі у військовій частині є вакантні посади для стрільців, фінансистів, економістів, психологів, медиків та водіїв.

Нагадаємо, 6 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про створення у Силах оборони окремого роду сил — Сил безпілотних систем. За його словами, завдяки дронам Україна змогла змінити безпекову ситуацію у Чорному морі, військові ефективно відбивають штурми росіян та знищують техніку окупантів теж завдяки дронам.  

Також нещодавно «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з командою ініціативних хлопців, які власноруч виготовляють дрони.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: SichNews
Теги: рекрутинг безпілотники військові вакансія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 576
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:38

Напишіть ще координати


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх