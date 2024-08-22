Всеукраїнські дитячі футбольні турніри KG Group Cup у Кременчуці: результати та переможці
Сьогодні, 09:32
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Переможці отримали кубки, медалі та подарунки
З 16 по 18 серпня в місті Кременчуці стартувала серія традиційних Всеукраїнських дитячих турнірів з футболу «KG Group Cup». У змаганнях взяли участь 25 команд трьох вікових категорій: 2012, 2016 та 2017 року народження. Серед учасників були й такі відомі клуби, як «Ворскла» (Полтава) та «Металіст 1925» (Харків).
За підсумками триденних футбольних баталій переможцями та призерами стали:
2012 рік народження:
- 1 місце — ФК «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
- 2 місце — МФК «Кремінь» (Кременчук)
- 3 місце — СА «Ягуар» (Кременчук)
2017 рік народження:
- 1 місце — МФК «Кремінь» (Кременчук)
- 2 місце — СК «Полтава» (Полтава)
- 3 місце — ФК «Металіст 1925» (Харків)
2016 рік народження:
- Золота Ліга:
- 1 місце — ДЮСШ «Молодь» (Полтава)
- 2 місце — МФК «Кремінь» (Кременчук)
- 3 місце — ФК «Гірник-Спорт» (дівчата, Горішні Плавні)
- Срібна Ліга:
- 1 місце — ФК «Ворскла» (Полтава)
Учасники турніру отримали кубки, медалі, солодкі подарунки, а також нагороди для кращих гравців у кожній команді. Серія Всеукраїнських турнірів KG Group Cup продовжиться змаганнями команд 2013, 2014 та 2015 років народження.
Організаторами турніру виступили Асоціація розвитку спорту та ТОВ «Sports Development Group» за підтримки Голови правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдана Оксененка.
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