Всеукраїнські дитячі футбольні турніри KG Group Cup у Кременчуці: результати та переможці

З 16 по 18 серпня в місті Кременчуці стартувала серія традиційних Всеукраїнських дитячих турнірів з футболу «KG Group Cup». У змаганнях взяли участь 25 команд трьох вікових категорій: 2012, 2016 та 2017 року народження. Серед учасників були й такі відомі клуби, як «Ворскла» (Полтава) та «Металіст 1925» (Харків).