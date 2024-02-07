В Україні створять Сили безпілотних систем — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення у Силах оборони окремого роду сил — Сил безпілотних систем. Про це він повідомив 6 лютого від час вечірнього відеозвернення.
За його словами, завдяки дронам Україна змогла змінити безпекову ситуацію у Чорному морі, військові ефективно відбивають штурми росіян та знищують техніку окупантів теж завдяки дронам.
Для того, щоб створити необхідну координацію у Силах оборони, забезпечити якісне планування та логістику, у структурі Збройних сил і будуть створені Сили безпілотних систем, наголошує Зеленський. Усі відповідні пропозиції уже внесені на розгляд Ради національної безпеки та оборони.
Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з командою ініціативних хлопців, які власноруч виготовляють дрони.
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