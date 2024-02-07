В Україні створять Сили безпілотних систем — Зеленський

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 128

Для військових, які працюють із дронами, буде створено окремий рід сил

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення у Силах оборони окремого роду сил — Сил безпілотних систем. Про це він повідомив 6 лютого від час вечірнього відеозвернення.

За його словами, завдяки дронам Україна змогла змінити безпекову ситуацію у Чорному морі, військові ефективно відбивають штурми росіян та знищують техніку окупантів теж завдяки дронам.

— Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом, — додає Зеленський.

Для того, щоб створити необхідну координацію у Силах оборони, забезпечити якісне планування та логістику, у структурі Збройних сил і будуть створені Сили безпілотних систем, наголошує Зеленський. Усі відповідні пропозиції уже внесені на розгляд Ради національної безпеки та оборони.



