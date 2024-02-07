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Зранку армія РФ вкотре здійснила масований ракетний обстріл України

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 265

  

Росіяни здійснили повітряну атаку на 6 регіонів України

Зранку 7 лютого армія РФ вкотре здійснила масований ракетний обстріл по території України. Про наслідки повітряної атаки повідомляють у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Сили Протиповітряної оборони у небі над Україною збили:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крилаті ракети «Калібр»;
  • 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Загалом по Україні росіяни випустили 64 повітряні цілі:

  • 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда — Крим);
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски — Енгельс, Каспійське море);
  • 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
  • 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків — Новоросійськ);
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут — Крим, Воронезької обл. РФ);
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків — Бєлгородська обл. РФ).

 

За інформацією Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, під удар потрапили 6 регіонів України.

У Києві постраждали близько десяти людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у багатоповерхівці — надзвичайники евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами можуть бути загиблі. 

У Миколаєві внаслідок атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджено 20 приватних будинків та газова мережа. На місці працюють рятувальники, з потерпілими займаються медики та психологи.

Близько 6 ранку росіяни вдарили ракетами по Харкову. Серед постраждалих рятувальники поки називають 2 людини.

У Бучанському та Фастівському районах на Київщині пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, прибудинкові споруди та комунікації. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. 

На Дніпропетровщині та Львівщині, за оперативними даними, минулося без постраждалих.


Нагадаємо, 27 січня армія РФ завдала ракетного удару по промисловому підприємству у Кременчуцькому районі. Начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік розповів, що до ліквідації пожежі на промисловому обʼєкті у суботу залучалися понад півтори сотні рятувальників та 50 одиниць техніки. На допомогу кременчуцьким рятувальникам прибули вогнеборці з сусідніх областей та пожежний поїзд. Пожежу загасили ближче до 10.00 наступного дня.

28 січня росіяни знову випустили ракети на Полтавщину та вдарили у промисловий об'єкт на Кременчуччині. Після цього ракетного удару пожежі на місці влучання не було.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Повітряні сили України, ДСНС
Теги: Україна війна обстріли ракети
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