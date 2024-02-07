Зранку армія РФ вкотре здійснила масований ракетний обстріл України

Зранку 7 лютого армія РФ вкотре здійснила масований ракетний обстріл по території України. Про наслідки повітряної атаки повідомляють у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.
Сили Протиповітряної оборони у небі над Україною збили:
Загалом по Україні росіяни випустили 64 повітряні цілі:
За інформацією Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, під удар потрапили 6 регіонів України.
У Києві постраждали близько десяти людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у багатоповерхівці — надзвичайники евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами можуть бути загиблі.
У Миколаєві внаслідок атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджено 20 приватних будинків та газова мережа. На місці працюють рятувальники, з потерпілими займаються медики та психологи.
Близько 6 ранку росіяни вдарили ракетами по Харкову. Серед постраждалих рятувальники поки називають 2 людини.
У Бучанському та Фастівському районах на Київщині пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, прибудинкові споруди та комунікації. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
На Дніпропетровщині та Львівщині, за оперативними даними, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, 27 січня армія РФ завдала ракетного удару по промисловому підприємству у Кременчуцькому районі. Начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік розповів, що до ліквідації пожежі на промисловому обʼєкті у суботу залучалися понад півтори сотні рятувальників та 50 одиниць техніки. На допомогу кременчуцьким рятувальникам прибули вогнеборці з сусідніх областей та пожежний поїзд. Пожежу загасили ближче до 10.00 наступного дня.
28 січня росіяни знову випустили ракети на Полтавщину та вдарили у промисловий об'єкт на Кременчуччині. Після цього ракетного удару пожежі на місці влучання не було.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.