Які доходи та майно у 2022 році задекларували директори кременчуцьких лікарень

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 600

У своїх деклараціях вони також вказали, скільки заробляють та чим володіють їхні чоловіки/дружини

Директори лікарень Кременчука задекларували свої доходи за 2022 рік. Скільки вони та їхні чоловіки/дружини заробили за звітний період, а також яку нерухомість, транспорт та заощадження у своїх деклараціях медики вказали, читайте у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Оксана Корлякова

Директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова задекларувала будинок загальною площею 109,1 кв. м та земельну ділянку площею 1499 кв. м у Піщаному, а також земельну ділянку площею 1227 кв. м у Кривушах.

Також у декларації вказаний автомобіль Toyota Yaris 2018 року випуску вартістю 70 тисяч гривень. Його Оксана Корлякова придбала у 2021 році.

Дохід за 2022 рік:

975 795 грн — зарплата за основним місцем роботи у лікарні «Кременчуцька»;

152 915 грн — від товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаваенергозбут» (зелена енергетика).

Галина Бородянець

Директорка Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського Галина Бородянець у своїй декларації вказала будинок загальною площею 218 кв. м та земельну ділянку площею 977 кв. м у Кременчуці, а також два нежитлових приміщення у Києві площею 170,2 та 135,5 кв. м. Її чоловік Валерій Бородянець володіє магазином непродовольчих товарів у Кременчуці.

На Галину Бородянець записана автівка Toyota RAV4 2019 року випуску, а на її чоловіка — човен та автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 2021 року випуску за 1,5 млн грн.

Дохід Галини Бородянець за 2022 рік:

705 044 грн — зарплата за основним місцем роботи у Першій міській лікарні;

102 218 грн — від товариства з обмеженою відповідальністю «Еулайф груп».

Валерій Бородянець мав дохід у 1 300 499 грн від зайняття підприємницькою діяльністю. За даними сайту You Control, ФОП Бородянець Валерій Іванович займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.



Галина Бородянець зберігає готівкою 300 тисяч грн та 15 тисяч євро, також на банківському рахунку — 39 471 грн. Її чоловік зберігає готівкою 200 тисяч грн та 10 тисяч доларів США.

Руслан Герман

Директор Кременчуцької міської дитячої лікарні Руслан Герман володіє квартирою у Кременчуці загальною площею 90,8 кв. м, а також квартирою в Опішні загальною площею 52,8 кв. м разом з родичами — Ольгою, Володимиром та Лілією Германами.

У 2013 році він купив автомобіль Hyundai Sonata 2007 року випуску.

Дохід за 2022 рік:

550 583 грн — зарплата за основним місцем роботи у дитячій лікарні;

44 242 грн — пенсія.

Радомир Сербін

Уся нерухомість, яка є в родини, належить дружині директора Кременчуцького перинатального центру II рівня Радомира Сербіна — Юлії. Йдеться про квартиру загальною площею 118,2 кв. м, гараж площею 31,2 кв. м, нежитлові приміщення площею 1335 та 183,13 кв. м, земельну ділянку площею 74,5 кв. м.

На самого Радомира Сербіна записана лише автівка Volkswagen Passat 2018 року випуску за 964 469 грн, а на його дружину — Lexus RX350 2012 року випуску.

У 2022 році Радомир Сербін отримав 651 313 грн зарплати. Натомість його дружина Юлія Сербіна, яка також працює у перинатальному центрі, на основному місці роботи отримала 276 901 грн, а також 1 890 240 — від зайняття підприємницькою діяльністю.

За даними сайту You Control, ФОП Сербіна Юлія Олександрівна займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Радомир Сербін зберігає готівкою 12 тисяч доларів США та 250 тисяч гривень, а його дружина 80 тисяч доларів США, 800 тисяч гривень та 10 тисяч євро. Крім того, Юлія Сербіна позичила своїй родичці Галині Івко 1,9 млн грн.

Віктор Севастян

Директор Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» Віктор Севастян задекларував будинок загальною площею 80,7 кв. м, дві земельні ділянки площею 1196 та 2714 кв. м у селі Кам’яні Потоки. Його дружина Любов Севастян володіє у Кременчуці квартирою загальною площею 54,3 кв. м та земельною ділянкою площею 354 кв. м, а також 73% будинку загальною площею 103,4 кв. м.

У 2008 році Віктор Севастян придбав автомобіль Toyota Camry 2007 року випуску, а у 2020 році — автобудинок.

За звітний період Віктор Севастян заробив 688 832 грн за основним місцем роботи у лікарні «Правобережна», а його дружина, яка працює у Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 2, — 383 963 грн.

Віктор Скачко

Директор лікарні «Придніпровська» Віктор Скачко володіє будинком загальною площею 211 кв. м, земельною ділянкою площею 1000 кв. м у Кременчуці, а також має дачний кооператив у селі Чечелеве площею 600 кв. м.

Також він задекларував дві автівки — Kia Cerato 2006 року випуску та Toyota Camry 2011 року випуску. Перший автомобіль він придбав у 2006 році за 93 тисяч гривень, другий — у 2020, за 205 000 гривень.

Дохід Віктора Скачка за 2022 рік:

653 657 грн — заробітна плата за основним місцем роботи у лікарні «Придніпровська»;

109 532 грн — пенсія.

Його дружина Тетяна Скачко у 2022 році заробила:

203 988 грн — зарплата за основним місцем роботи у приватному підприємстві «Медівайс»;

74 775 грн — заробітна плата, отримана за сумісництвом у лікарні «Придніпровська»;

38 896 грн — зарплата, отримана за сумісництвом у медичному центрі «Візіум».

Віктор Скачко зберігає готівкою 12 тисяч доларів США, а також на банківських рахунках 760 доларів США та 123 152 гривень. У Тетяни Скачко на банківських рахунках є 12 760 та 41 270 гривень.

Володимир Севідов

Головний лікар Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру Володимир Севідов має:

дві квартири загальною площею 93,1 та 70,5 кв. м і гараж площею 25,8 кв. м у Полтаві;

гараж площею 29 кв. м у Кременчуці;

з емельні ділянки площею 955 та 1156 кв. м у селі Ялинці, площею 2000, 700 та 155,7 кв. м у селі Козельщина.

Його дружина Алла Севідова володіє:

двома квартирами загальною площею 80,6 та 61,2 кв. м у Кременчуці;

земельними ділянками — площею 519 кв. м у селі Білецьківка, 1000 кв. м у селі Супрунівка.

У спільній власності родини з 2020 року також є офіс у Кременчуці загальною площею 144,3 кв. м вартістю 621 450 гривень, а також квартира у Болгарії загальною площею 63,74 кв. м вартістю 863 595 гривень.

Володимир Севідов у 2009 році придбав автомобіль Honda CRV 2008 року випуску за 204 тисячі гривень, а його дружина Алла Севідова у 2017-му — Opel Mokka 2016 року випуску за 550 800 гривень.



За основним місцем роботи у Кременчуцькому обласному онкологічному диспансері Володимир Севідов протягом звітного періоду заробив 419 557 гривень, а його дружина за основним місцем роботи у товаристві з обмеженою відповідальністю «Магнет мед центр» — 73 967 грн.

Готівкою у спільній власності подружжя зберігає 550 000 гривень та 67 000 доларів США. Також у власності дружини є 19 тисяч доларів готівкою та 9 900 доларів США на банківському рахунку у Болгарії.

Микола Литвиненко

Директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни Микола Литвиненко у своїй декларації за 2022 рік вказав будинок загальною площею 132,9 кв. м.

Дохід за 2022 рік: