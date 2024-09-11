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Надзвичайні новини

На Кременчуччині браконьєри наловили риби на майже три мільйони гривень

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 251

 

Рибалки викинули рибу та сітки, а самі втекли від правоохоронців

На Полтавщині інспектори Держрибагентства виявили браконьєрів, які наловили риби на майже 3 млн грн. Про це інформує пресслужба установи.

На акваторії Кам'янського водосховища під час патрулювання інспектори помітили браконьєрський човен. Проте коли правоохоронці почали до нього наближатися, рибалки викинули сітки та рибу, а самі втекли. 

 

Інспектори вилучили із води 9 сіток, у яких було 385 кг риби. Своїми діями браконьєри завдали державі понад 2,9 млн грн збитків. 

Сітки правоохоронці забрали як речові докази, а рибу передали до рибоприймального пункту для подальшої реалізації.

 

Наразі правоохоронці розшукують браконьєрів, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці зупинили браконьєрів, які ловили рибу із самохідного моторного човна.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держрибагенство
Теги: браконьєри браконьєрство риба
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