На Кременчуччині поліція затримала рибалок, які займалися незаконним рибним промислом

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 103

На Кременчуччині правоохоронці виявили самохідне моторне судно, яке рибалки використовували для незаконного промислового вилову риби. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у рибалок були відсутні документи на вилов риби. Крім того, поблизу судна правоохоронці виявили 8 промаркерованих риболовних сіток загальною довжиною близько 800 м. У цих сітках знаходилося близько 110 кг риби.

Як повідомив заступник начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Вадим Масляний, рибалки завдали державі збитків на понад три мільйони сорок сім тисяч гривень.

Судно та сітки правоохоронці вилучили як речові докази. Спійману ж рибу передали до Держекоінспекції для подальшої реалізації.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Рибалкам може загрожувати покарання до трьох років ув'язнення.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині біля Градизька поліцейські викрили двох браконьєрів з сітками та рибою.