На Полтавщині зіткнулися легковик і мотоцикл — поліція

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Учора, 8 вересня, близько 19.20 у Гребінці на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися легковик Mitsubishi Lancer, за кермом якого був 21-річний місцевий водій, та мотоцикл Spark із 32-річним водієм.

В результаті аварії мотоцикліста із травмами ушпиталили.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, учора на Полтавщині зіткнулися двоє мотоциклістів — обох із травмами ушпиталили.