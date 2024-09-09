До Кременчука приїде предстоятель Православної церкви України Епіфаній

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У неділю, 22 вересня, у Свято-Миколаївському соборі Божественну літургію проведе предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив настоятель Свято-Миколаївського собору протоієрей Володимир Макогон.

За його словами, Епіфаній прибуде, зокрема, за запрошенням митрополита Полтавського і Кременчуцького Федора. Відомо, що предстоятель ПЦУ буде у Кременчуці вперше.

Літургія розпочнеться о 9.00 і триватиме приблизно 2 години, розповів Макогон.

Нагадаємо, 16 серпня митрополит Кременчуцький і Полтавський Федір очолив урочисте богослужіння на площі Перемоги.