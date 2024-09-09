Реорганізація лікарні «Придніпровська»: жителі Кременчука оскаржили рішення Полтавського окружного адмінсуду

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 312

Другий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу жителя Кременчука та скасував ухвалу Полтавського окружного адміністративного суду. Нині місцеві жителі оскаржують рішення Кременчуцької міської ради про реорганізації лікарні «Придніпровська», а також хочуть змусити Кременчуцький виконком сплатити судові витрати. Про це йдеться у постанові адмінсуду за 3 вересня.

У документі вказано, що позивач в обґрунтуванні вимог апеляційної скарги посилається на порушення Полтавським окружним адмінсудом норм процесуального права, що призвело до неправильного висновку.

Як стало відомо, ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 22 липня позовну заяву залишено без руху через те, що у позовній заяві позивач зазначив як відповідачів двох осіб: Кременчуцьку міську раду та виконавчий комітет Кременчуцької міської ради.

Так, позовні вимоги звернуті виключно щодо одного відповідача — Кременчуцької міськради, вимоги щодо другого відповідача — Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області не зазначені.

— Позивачем направлена заява про усунення недоліків, де наведені обґрунтування, які викладені у позовній заяві. Також зазначає, що суд першої інстанції незаконно повернув позовну заяву, чим порушив норми процесуального законодавства та обмежив позивача у доступі до правосуддя на захист свого права на охорону здоров’я і отримання медичних послуг, — йдеться у постанові.

Зазначено, що «постановляючи спірну ухвалу», Полтавський окружний адміністративний суд виходив з того, що не було позовної вимоги щодо виконкому.

— Таким чином, з урахуванням висновку суду стосовного того, що питання розподілу судових витрат не є вимогою адміністративного позову, суд вважає, що позивач не виконав вимоги ухвали суду від 22.07.2024 про залишення позову без руху та не надав до суду позовної заяви, оформленої відповідно до частини 5 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, у тому числі із зазначенням змісту позовних вимог щодо кожного з відповідачів, а тому наявні підстави для повернення позовної заяви відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС України.

— Залишаючи позовну заяву без руху та надаючи подовжений строк для усунення недоліків позову, суд першої інстанції не конкретизує, які недоліки позову виявив та яким чином позивачу слід їх усунути, — вказано у документі.

Справу повернули до Полтавського окружного адмінсуду для продовження розгляду.