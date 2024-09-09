Реорганізація лікарні «Придніпровська»: жителі Кременчука оскаржили рішення Полтавського окружного адмінсуду

Другий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу жителя Кременчука та скасував ухвалу Полтавського окружного адміністративного суду. Нині місцеві жителі оскаржують рішення Кременчуцької міської ради про реорганізації лікарні «Придніпровська», а також хочуть змусити Кременчуцький виконком сплатити судові витрати. Про це йдеться у постанові адмінсуду за 3 вересня.
У документі вказано, що позивач в обґрунтуванні вимог апеляційної скарги посилається на порушення Полтавським окружним адмінсудом норм процесуального права, що призвело до неправильного висновку.
Як стало відомо, ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 22 липня позовну заяву залишено без руху через те, що у позовній заяві позивач зазначив як відповідачів двох осіб: Кременчуцьку міську раду та виконавчий комітет Кременчуцької міської ради.
Так, позовні вимоги звернуті виключно щодо одного відповідача — Кременчуцької міськради, вимоги щодо другого відповідача — Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області не зазначені.
Зазначено, що «постановляючи спірну ухвалу», Полтавський окружний адміністративний суд виходив з того, що не було позовної вимоги щодо виконкому.
15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.
За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.
Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави», заявив мер на засіданні виконкому.
Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.
Фінансування медзакладу НСЗУ не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні, розповіла у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна.
Як раніше зазначав ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, деякі лікарні в області (кластерні та надкластерні) будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ.
19 червня під час акції стало відомо, що у майбутньому служба може розглядати питання фінансування лише тих закладів, які увійшли у спроможну мережу. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова, така мережа вже формується в Полтаві.
Кременчуцька влада також спростувала заяви активістів, які наголошували, що на місці лікарні планують побудувати житловий комплекс.
2 липня очільниця НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що цьогоріч служба вводить селективне контрактування за певними напрямками. Зокрема, відомство оцінюватиме ефективність надання послуг — раніше достатньо було відповідати за відповідними критеріями.
Лікарня «Придніпровська» вже наразі не має певних критеріїв для майбутнього фінансування Національною службою здоров‘я України, зокрема у закладі немає реанімаційного відділення. Це вагомий критерій щодо самостійного існування лікарні й фінансування НСЗУ, розповіли під час акції.
Відомо, що Вільна профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука позивається до Полтавського окружного адміністративного суду на кременчуцьку міську раду. На її думку, рішення міської влади щодо реорганізації лікарні «Придніпровська» — є протиправним та нечинним.
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