Завтра Кременчук попрощається із військовим Віталієм Каплуном, який загинув внаслідок ракетного удару у Полтаві

Завтра, 10 вересня, у Кременчуці попрощаються із військовослужбовцем Віталієм Каплуном. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув Віталій внаслідок ракетного удару по Інституту зв’язку, що стався 3 вересня у Полтаві.
У полеглого воїна лишилися батьки, дружина, син, брати й сестри.
Прощання та поховання Віталія Каплуна відбудеться завтра, 10 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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