Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Полтавщина, Війна

Хто здебільшого на Полтавщині оновлює облікові дані: відповіли в ОТЦК та СП

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 551

Військовозобов’язані громадяни продовжують оновлювати дані й після 16 липня, сказав представник ТЦК

Найбільше на Полтавщині добровільно оновлюють дані ті, хто має право на відстрочку або на бронювання. Про це повідомив речник Полтавського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін під час брифінгу 11 вересня. 

Військовозобов’язані громадяни продовжують оновлювати дані й після 16 липня, сказав представник ТЦК. 

— Хтось не встиг, у когось, наприклад, не були готові документи для того, щоб отримати відстрочку. У кожного свої причини. Здебільшого приходять люди, які добровільно приходять, — це ті, хто має підстави для бронювання або відстрочку, — розповів Істомін. 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК якою буде мобілізація після 16 липня, коли закінчився термін на оновлення облікових даних, та чи призиватимуть колишніх поліцейських.

Новий закон про вдосконалення мобілізації, який набрав чинності 18 травня, дозволив наростити темпи мобілізації та поповнення Сил оборони через рекрутинг, а також оновити облікові дані понад 4,6 млн військовозобов’язаних.

Міністерство оборони України не планує впроваджувати електронні повістки в мобільний застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+».

А речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів навіщо працівники ТЦК видають повістки на вулицях та коли це припиниться.

У Міноборони також розповіли, як новий закон мотивує українців йти на військову службу та кого мобілізують у першу чергу.

Додамо, що завдяки новому закону про мобілізацію показники призову до лав ЗСУ збільшилися у 2,5 раза.

0
Автор: Тетяна Криничка
Теги: ТЦК та СП оновлення даних мобілізація Резерв+
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх