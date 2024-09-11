Хто здебільшого на Полтавщині оновлює облікові дані: відповіли в ОТЦК та СП

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 551

Найбільше на Полтавщині добровільно оновлюють дані ті, хто має право на відстрочку або на бронювання. Про це повідомив речник Полтавського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін під час брифінгу 11 вересня.

Військовозобов’язані громадяни продовжують оновлювати дані й після 16 липня, сказав представник ТЦК.

— Хтось не встиг, у когось, наприклад, не були готові документи для того, щоб отримати відстрочку. У кожного свої причини. Здебільшого приходять люди, які добровільно приходять, — це ті, хто має підстави для бронювання або відстрочку, — розповів Істомін.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК якою буде мобілізація після 16 липня, коли закінчився термін на оновлення облікових даних, та чи призиватимуть колишніх поліцейських.

Новий закон про вдосконалення мобілізації, який набрав чинності 18 травня, дозволив наростити темпи мобілізації та поповнення Сил оборони через рекрутинг, а також оновити облікові дані понад 4,6 млн військовозобов’язаних.

Міністерство оборони України не планує впроваджувати електронні повістки в мобільний застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+».

А речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів навіщо працівники ТЦК видають повістки на вулицях та коли це припиниться.

У Міноборони також розповіли, як новий закон мотивує українців йти на військову службу та кого мобілізують у першу чергу.

Додамо, що завдяки новому закону про мобілізацію показники призову до лав ЗСУ збільшилися у 2,5 раза.