«Побита» кременчужанка отримала штраф за хибний виклик патрульних

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Жінка у стані алкогольного сп'яніння повідомила про тілесні ушкодження, які не підтвердилися

10 вересня близько 21.00 патрульні Кременчука отримали виклик на вулицю Університетську. Жінка повідомила, що її побили. Поліцейські на місці події встановили, що заявниця, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснила завідомо неправдивий виклик. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Правоохоронці провели з жінкою профілактичну бесіду та склали адміністративні матеріали за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) та ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Нагадаємо, що за завідомо неправдивий виклик рятувальників, поліції, швидкої допомоги чи інших служб передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.

Нагадаємо, нещодавно нетвереза кременчужанка заявила, що її побили та намагались зґвалтувати.