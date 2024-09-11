Будівництво протирадіаційного укриття в Терешківці: «Прозорість і підзвітність» рекомендувала розірвати договір із підрядником

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Робоча група «Прозорість і підзвітність» рекомендує розірвати договір на будівництво укриття на 14,5 млн грн через фінансові ризики та відсутність досвіду у підрядника

Робоча група «Прозорість і підзвітність», що працює при Полтавській обласній військовій адміністрації, рекомендувала розірвати договір із підрядником, який був обраний для будівництва протирадіаційного укриття на території одного з навчальних закладів Терешківської громади. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі. Сума договору становить 14,5 млн грн.

Фахівці виявили низку ризиків щодо підприємства, яке перемогло у тендері. Зокрема, податківці звернули увагу на те, що підприємство не подає звітність з податків на прибуток і додану вартість та має податкову заборгованість. Крім того, у нього немає найманих працівників, а за останні чотири роки воно не виконувало жодних подібних будівельних робіт.

Враховуючи ці ризики, робоча група рекомендувала замовнику розірвати договір з підрядником.

Нагадаємо, що раніше «Прозорість і підзвітність» виявила ризики завищення договірної ціни на додаткові роботи з реконструкції дитячого садочка у Пришибській громаді.