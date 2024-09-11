Цієї ночі армія РФ знову атакувала цивільну енергетичну інфраструктуру Полтавщини

Цієї ночі на Полтавщині цивільна енергетична інфраструктура знову зазнала атаки з боку армії РФ. Про це інформують у пресслужбі Міненерго.
Як і минулої ночі в області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. У цей час частина споживачів оласті перебувала без світла.
Наразі живлення усім споживачам відновлено.
Повітряна тривога уночі на Полтавщині тривала із 22.48 до 02.50.
Нагадаємо, близько 00.45 мешканці Кременчука чули вибухи — сили ППО збивали російські дрони.
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