Цієї ночі армія РФ знову атакувала цивільну енергетичну інфраструктуру Полтавщини

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 0

Цієї ночі на Полтавщині цивільна енергетична інфраструктура знову зазнала атаки з боку армії РФ. Про це інформують у пресслужбі Міненерго.

Як і минулої ночі в області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. У цей час частина споживачів оласті перебувала без світла.

Наразі живлення усім споживачам відновлено.

Повітряна тривога уночі на Полтавщині тривала із 22.48 до 02.50.

Нагадаємо, близько 00.45 мешканці Кременчука чули вибухи — сили ППО збивали російські дрони.



