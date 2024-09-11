У Кременчуці пролунали вибухи: що відомо

Сьогодні, 01:45 Переглядів: 192

За даними Повітряних сил, у напрямку Полтавщини рухалися групи ударних БпЛА

Вночі 11 вересня, близько 00.45, у Кременчуці пролунали звуки вибухів. Нині в області триває повітряна тривога, яка розпочалася о 22.48.

За даними Повітряних сил, у напрямку Полтавщини о 00.20 та 1.29 рухалися групи ударних БпЛА.

Нагадаємо, що зранку 7 вересня у Кременчуці також чули вибухи, а зранку 10 вересня протиповітряна оборона збивала безпілотники.

Вночі 7 вересня РФ поцілила у цивільну інфраструктуру у Полтавській громаді.