У Кременчуці пролунали вибухи: що відомо

Вночі 11 вересня, близько 00.45, у Кременчуці пролунали звуки вибухів. Нині в області триває повітряна тривога, яка розпочалася о 22.48.
За даними Повітряних сил, у напрямку Полтавщини о 00.20 та 1.29 рухалися групи ударних БпЛА.
Нагадаємо, що зранку 7 вересня у Кременчуці також чули вибухи, а зранку 10 вересня протиповітряна оборона збивала безпілотники.
Вночі 7 вересня РФ поцілила у цивільну інфраструктуру у Полтавській громаді.
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