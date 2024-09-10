Від початку року на дорогах Полтавщини загинули 63 людини — патрульні

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Загалом за 8 місяців в області сталися 639 аварій з потерпілими

Від початку року на дорогах Полтавської області в аваріях загинули 63 людини. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Полтавської області.

Правоохоронці також повідомляють, що загалом в області сталися 639 аварій із потерпілими. Постраждали в них 817 громадян.

За статистичними даними патрульних, переважна більшість таких аварій трапляється у суботу, пік аварійності припадає на 18.00.

Основними причинами таких аварій у патрульній поліції області називають:

перевищення безпечної швидкості руху;

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть;

керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Нагадаємо, на дорогах області з вини п'яних водіїв сталася 21 аварія. 28 людей у них травмувалися, ще 2 людини загинули.