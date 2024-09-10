Досягти історичного успіху. Що допомагає футболісткам «Ворскли» втримувати чемпіонство
Сьогодні, 21:01Переглядів: 111Новини компаній
Про рівноправність чоловіків і жінок дискутують часто, однак гендерна нерівність, зокрема у спорті, досі залишається проблемою. Це дуже добре простежується у футболі. За даними дослідження, 95% футбольних тренерів і 91% арбітрів — чоловіки, а перша жінка, яка судила матч чемпіонату світу, з’явилася лише у 2022 році.
В Україні жіночий футбол майже не висвітлюється в національних ЗМІ. Матчі жіночих команд рідко транслюють на телебаченні та OTT-платформах, де спортивні ефіри переважно платні. А інформація про футболісток майже не з’являється в спортивних новинах.
«Українські медіа почали приділяти більше уваги жіночому футболу, коли в Києві водночас із чоловічим фіналом Ліги чемпіонів 2018 року відбувся фінал жіночої Ліги. А також пізніше, коли українська жіноча футбольна команда вийшла в 1/16 фіналу», — зауважує заступниця представниці ООН Жінки в Україні Джулія Бруссард.
Окрім того, футболістки стикаються з обмеженими можливостями для тренувань через брак належної якісної інфраструктури. Та і попри те, що в кожному населеному пункті є футбольні поля різного рівня та розміру, жінки все ще стикаються зі стереотипами та упередженнями.
Однак прогрес таки є. Якщо згадати, що навіть в Англії, країні з давніми футбольними традиціями, протягом півстоліття — з 1921-го по 1971 рік — жінкам було заборонено грати на полях Футбольної асоціації, то нині ФІФА визнає жіночий футбол великою можливістю для зростання. А вже цього року Українська асоціація футболу вперше в історії створила експертну групу із забезпечення гендерної рівності у футболі.
«З погляду гендерної перспективи, це передбачає забезпечення жінкам рівного доступу до гри у футбол як професійних спортсменок, без упереджень щодо «не жіночого виду спорту». Це також передбачає надання жінкам повних прав обирати футбол як кар’єрну можливість, зокрема можливість продовжувати кар’єру менеджерок футбольних організацій, тренерок, суддів і лікарок, а також брати участь у прийнятті рішень у футбольній сфері», — вважає Джулія.
«Бути чемпіоном — це неймовірно круто»
Полтавська жіноча футбольна команда «Ворскла», заснована 2004 року, є яскравим прикладом того, як важливо підтримувати спортсменок. Футболістки вже неодноразово демонстрували свою майстерність на полі.
Останній успіх «Ворскли» — дострокове чемпіонство України, здобуте 4 травня 2024 року під час матчу з криворізьким «Кривбасом». Жінки перемогли з рахунком 6:0 — це п’яте чемпіонство для команди.
«Бути чемпіоном — це неймовірно круто. Цього року мені вдалося відчути ці емоції, і навіть зараз, коли я про це говорю, у мене мурашки по шкірі. Я хочу подякувати всьому тренерському штабу, всім працівникам «Ворскли», нашим дівчатам за їхню працю на тренуваннях, на іграх і поза тренуваннями. Також хочу зазначити, що чемпіонство — це одне, але втримати його кілька разів — це зовсім інше. До речі, цього року команди провели хорошу селекцію футболісток, і цей сезон обіцяє бути дуже бойовим та інтригуючим», –ділиться захисниця «Ворскли» Каріна Войт.
Футбол, продовжує півзахисниця команди Тетяна Левицька, — це стиль життя. Він вимагає певного режиму дня і дисципліни загалом. Передусім у спортсменок — тренувальний, ігровий та змагальний процеси, і лише потім — усе інше.
Саме це і допомагає футболісткам втримати чемпіонство. До слова, вже цієї осені команда вчергове представлятиме Україну в жіночій Лізі чемпіонів.
«Ліга чемпіонів — інший рівень. Ми дуже чекаємо на цю поїздку. Хочемо показати свою командну гру, яку відточуємо щодня, і, звісно, повернутися до Полтави з перемогою», –зауважує Тетяна Левицька.
Футболістки запевняють, що, попри труднощі, вони прагнутимуть досягти історичного успіху, який, на їхню думку, сприятиме зростанню популярності та покращенню сприйняття жіночого спорту загалом.
Щоправда, суспільство й досі не сприймає футболісток надто серйозно. До того ж жінки майже щодня стикаються з гендерними стереотипами та упередженнями.
«Наприклад, коли я приходжу на фарбування волосся або манікюр і кажу, що я футболістка, то у відповідь не раз можу почути: «Боже, ти робиш собі нігті?». Так, ми робимо манікюр, фарбуємо волосся. Ми проводимо на полі 2,5 години, але поза його межами ми — жінки. І так, ми доглядаємо за собою», –каже футболістка.
Про гендерні упередження розповідає також колишня футболістка, півзахисниця жіночої збірної України, а нині перша в історії українського футболу тренерка чоловічої молодіжної команди «Ворскла» Ія Андрущак. Однак на них, каже, вже давно не звертає уваги. Та і негативні коментарі на початку тренерської кар’єри були очікувані. Деякі «критики», здавалося, просто-таки чекають поразки. А втім, найважливішим було виправдати очікування самої команди.
«Мені хотілося довести, що жінка може керувати чоловічим колективом. Це нормальна практика у всьому світі. Звичайно, це був виклик для команди, адже раніше їх тренували лише чоловіки. Тож важливо було заслужити їхню довіру, показати, що я їх можу навчити, зі мною вони можуть вигравати», –ділиться тренерка.
«Грати при порожніх трибунах дуже важко»
За словами Ії, масштаб підтримки жіночого футболу в Україні поки не такий значний. Дівчат на трибунах здебільшого підтримують родичі та друзі, водночас за чоловічим футболом можуть спостерігати тисячі вболівальників.
«Жіночий футбол, як і кожен вид спорту, має право на своїх вболівальників. Знову-таки, бракує підтримки медіа. Треба, щоб дівчат залучали до соціальних програм, створювали заходи, де розповідали б про жіночий футбол. Якби він був на вустах, вболівальників було б більше», –зауважує Ія Андрущак.
Півзахисниця «Ворскли» Аня Давиденко, яка до професійного футболу працювала в Національній поліції України й у 29 вирішила кардинально змінити своє життя, каже: команді бракує належної уваги, зокрема, через війну.
«Якщо чесно, грати при порожніх трибунах дуже важко, бо вболівальники — це наш 12-й гравець на полі. Навіть підтримка з лави запасних додає сили, а уявіть, як це — коли весь стадіон за тебе! Це заряд емоцій і драйву, який завжди супроводжував футбол. Так, нам бракує цієї підтримки, і хотілося б більше, але є війна, є обмеження щодо кількості глядачів і багато інших факторів. Проте я вірю, що в майбутньому ситуація зміниться», –пояснює футболістка.
«Якби не війна, ми могли б мати більше легіонерок у чемпіонаті, команди б не зникали, і розвиток був би швидшим», — підхоплює тренер жіночої «Ворскли» Володимир Єфімако.
А втім, попри всі труднощі, український жіночий футбол не стоїть на місці, а навпаки, продовжує розвиватися. Амбіції жіночої «Ворскли» це доводять: команда прагне зайняти перше місце у Чемпіонаті України, а в Лізі чемпіонів — вийти в груповий етап.
«Початок Чемпіонату України став важливим кроком до відновлення оптимальної спортивної форми. Зараз ми тренуємося в одноразовому режимі, чергуємо тренування з теоретичними заняттями. Чим ближче до ігор Ліги чемпіонів, тим ретельніше вивчаємо суперників. Найбільша загроза — це ми самі. Якщо ми зможемо побороти власні слабкості, ніякі інші команди нам не страшні», — зазначає тренер.
Для розвитку жіночого спорту в Україні неабияк важлива підтримка бізнесу. Наприклад, компанія Ferrexpo є багаторічним партнером футбольного клубу «Ворскла».
«Для нас велика честь підтримувати футбольний клуб «Ворскла» в Прем’єр-лізі, особливо в такі складні часи. Ми пишаємося тим, що наша підтримка допомагає не лише розвивати спортивний потенціал команди, але й сприяє утвердженню гендерної рівності в Україні. Важливо відзначити, що гендерна рівність є пріоритетом для Ferrexpo як на наших підприємствах, так і в суспільстві загалом. І саме тому приємно бачити успіхи жінок-футболісток не лише в Україні, але й за її межами, що значно посилює імідж держави як сучасної, де жінки та чоловіки мають рівні права та можливості для розвитку», –зазначив Віктор Лотоус, голова правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який входить до групи Ferrexpo.
Надана фінансова допомога, пояснює тренер, покриває значні витрати на логістику, харчування та виїзди на матчі. Однак не менш важливою є віра в перемогу.
«Підтримка бізнесу та держави відіграє величезну роль, адже без неї спорт не може бути професійним, і неможливо досягати найвищих результатів. Ми дуже вдячні Ferrexpo, що у складні часи вони підтримують жіночий футбол і дають можливість розвиватися. Підтримка свідчить про віру в нас і наш розвиток», –переконані у футбольному клубі «Ворскла».
Гірничі підприємства Ferrexpo, розташовані на Полтавщині, займаються видобутком і збагаченням залізної руди, виробляють преміальні залізорудні окатки для світової сталеливарної промисловості. Акції компанії котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі з 2007 року.
Ferrexpo відома широким спектром соціальних ініціатив, зокрема підтримкою спорту. З 2016 року компанія впроваджує принципи інклюзивності та гендерної рівності на своїх підприємствах. За цей час, серед 8000 співробітників, компанія суттєво збільшила кількість жінок на виробничих посадах, таких як зварниці, водійки великовантажних автомобілів, машиністки обладнання — до 100 осіб. Крім того, посилено представленість жінок у менеджменті локальних підприємств і корпоративному управлінні.
Ferrexpo активно підтримує ініціативи з гендерної рівності в Україні, включаючи проєктиFemunity,Femunity Ukraine, а у 2022 році долучилася до фінансування проєкту«Прогресія», реалізованого ООН Жінки спільно з ГО «Післязавтра». 2024 року компанія стала генеральним партнером рейтингу«УП. 100 лідерок України».