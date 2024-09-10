Досягти історичного успіху. Що допомагає футболісткам «Ворскли» втримувати чемпіонство

В Україні жіночий футбол майже не висвітлюється в національних ЗМІ. Матчі жіночих команд рідко транслюють на телебаченні та OTT-платформах, де спортивні ефіри переважно платні. А інформація про футболісток майже не з’являється в спортивних новинах.

Джулія Бруссард, заступниця представниці ООН Жінки в Україні «Українські медіа почали приділяти більше уваги жіночому футболу, коли в Києві водночас із чоловічим фіналом Ліги чемпіонів 2018 року відбувся фінал жіночої Ліги. А також пізніше, коли українська жіноча футбольна команда вийшла в 1/16 фіналу», — зауважує заступниця представниці ООН Жінки в Україні Джулія Бруссард.

Окрім того, футболістки стикаються з обмеженими можливостями для тренувань через брак належної якісної інфраструктури. Та і попри те, що в кожному населеному пункті є футбольні поля різного рівня та розміру, жінки все ще стикаються зі стереотипами та упередженнями.

Однак прогрес таки є. Якщо згадати, що навіть в Англії, країні з давніми футбольними традиціями, протягом півстоліття — з 1921-го по 1971 рік — жінкам було заборонено грати на полях Футбольної асоціації, то нині ФІФА визнає жіночий футбол великою можливістю для зростання. А вже цього року Українська асоціація футболу вперше в історії створила експертну групу із забезпечення гендерної рівності у футболі.