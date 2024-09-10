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Вночі над Полтавщиною ППО збивала дрони

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 488

Повітряна тривога в області тривала з 22.17 по 7.21

У ніч на 10 вересня радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 48 засобів повітряного нападу. Росіяни ударили балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46 ударними БпЛА типу «Shahed» (Курськ, Єйськ). Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.

Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Нагадаємо, вчора Нацгвардія виклала відео, як мобільна вогнева група 17-ї Полтавської бригади знищила російський дрон-камікадзе за допомогою великокаліберного кулемета.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО дрони
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