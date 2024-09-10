У Полтавській області підприємство відшкодувало державі 4,8 млн грн збитків через ухилення від сплати податків

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 232

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області викрили підприємство, яке ухилялося від сплати податків на суму 4,8 млн грн. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Службовець місцевого підприємства, яке спеціалізується на виготовленні кормів для свійських тварин, подав неправдиві відомості до податкової звітності, відобразивши неіснуючі поставки пшениці та кукурудзи підприємствам-контрагентам. Таким чином, він ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

Слідство встановило, що до державного бюджету не надійшло понад 4,8 млн грн. Наразі завдані збитки відшкодовано у повному обсязі, а матеріали справи скеровано до суду.

Досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо мешканця міста Кременчук, підозрюваного в незаконному придбанні, зберіганні та продажу фальсифікованого тютюну.