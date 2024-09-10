Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

У перший тиждень осені у Кременчуці на ГРВІ хворіли переважно діти, а на ковід — дорослі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 162

 

Випадків грипу у місті з початку місяця не реєстрували  

У перший тиждень осені у Кременчуці на гострі респіраторні вірусні захворювання найчастіше хворіли діти, а от на ковід — дорослі. Такі дані наводить кременчуцький департамент охорони здоров’я.

Так на попередньому тижні, із 2 до 8 вересня, у місті було виявлено 599 випадків захворювань на ГРВІ та 161 випадок ковіду.

Серед хворих на ГРВІ найбільша кількість дітей — 349. На ковід же навпаки хворіли переважно дорослі — 143.

До лікарень госпіталізували 12 дітей із ГРВІ та 18 пацієнтів із ковідом — 5 дорослих та 13 дітей.

Хворих на грип минулого тижня у Кременчуці не було. Не фіксували у місті також і смертельних випадків від коронавірусу.

Нагадаємо, наприкінці серпня Кременчук отримав вакцини від коронавірусу. Перед щепленням містянам варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: хвороби ГРВІ коронавірус
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх