У перший тиждень осені у Кременчуці на ГРВІ хворіли переважно діти, а на ковід — дорослі

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Випадків грипу у місті з початку місяця не реєстрували

У перший тиждень осені у Кременчуці на гострі респіраторні вірусні захворювання найчастіше хворіли діти, а от на ковід — дорослі. Такі дані наводить кременчуцький департамент охорони здоров’я.

Так на попередньому тижні, із 2 до 8 вересня, у місті було виявлено 599 випадків захворювань на ГРВІ та 161 випадок ковіду.

Серед хворих на ГРВІ найбільша кількість дітей — 349. На ковід же навпаки хворіли переважно дорослі — 143.

До лікарень госпіталізували 12 дітей із ГРВІ та 18 пацієнтів із ковідом — 5 дорослих та 13 дітей.

Хворих на грип минулого тижня у Кременчуці не було. Не фіксували у місті також і смертельних випадків від коронавірусу.

Нагадаємо, наприкінці серпня Кременчук отримав вакцини від коронавірусу. Перед щепленням містянам варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.