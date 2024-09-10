У Кременчуці горіла релейна шафа УЗ

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8 вересня о 15.20 на вул. Володимира Великого у Кременчуці сталася пожежа — горіла релейна шафа. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Внаслідок пожежі було знищено покриття на площі 1 кв.м та пошкоджено ще 1 кв.м. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на місце події не викликалися.

Нагадаємо, що вчора поліція Полтавщини відзвітувалась про затримання диверсанта, який підпалив релейну шафу на Лубенщині. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.