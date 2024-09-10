Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ

Шлюб та ім'я: у «Дії» доступні три нові документи

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 0

А вчора у додатку «Дія» було офіційно запущено функцію одруження онлайн

У додатку «Дія» з’явилися три нові документи — додали свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. А вчора у додатку «Дія» було офіційно запущено функцію одруження онлайн.

Свідоцтва підтягнуться у «Дію» автоматично, якщо:

  • у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі зазначено податковий номер;
  • ви громадянин України віком 14+ та маєте верифікований податковий номер.
«У «Дії» вже працює Шлюб онлайн, а щоб ви користувалися послугою на повну, додали свідоцтво про шлюб. Також у застосунок підтягнуться актові записи про розірвання шлюбу та зміну імені. Важливо, що тепер і в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, підтягнуться свідоцтва про народження дитини. Ви давно просили додати можливість», — наголосив Федоров.



0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Дія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх