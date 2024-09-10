Шлюб та ім'я: у «Дії» доступні три нові документи

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 0

У додатку «Дія» з’явилися три нові документи — додали свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. А вчора у додатку «Дія» було офіційно запущено функцію одруження онлайн.

Свідоцтва підтягнуться у «Дію» автоматично, якщо:

у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі зазначено податковий номер;

ви громадянин України віком 14+ та маєте верифікований податковий номер.

«У «Дії» вже працює Шлюб онлайн, а щоб ви користувалися послугою на повну, додали свідоцтво про шлюб. Також у застосунок підтягнуться актові записи про розірвання шлюбу та зміну імені. Важливо, що тепер і в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, підтягнуться свідоцтва про народження дитини. Ви давно просили додати можливість», — наголосив Федоров.



