Знущання з хлопчика у Котельві: представник омбудсмана на Полтавщині виявив ймовірні порушення у діях суддів

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Представник омбудсмана виявив підстави для звернення з дисциплінарними скаргами до Вищої ради правосуддя

Представник омбудсмана у Полтавській області виявив відомості, які вказують на ймовірні порушення права на справедливий судовий розгляд справ. Це стосується випадку знущання з малолітнього хлопця на пляжі біля річки Ворскла в Котельві. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на своєму телеграм-каналі 10 вересня.

— Для встановлення всіх обставин, мій Представник у Полтавській області здійснив візит до суду та ознайомився з матеріалами судових справ, у результаті чого виявив низку обставин, які наразі можуть вказувати на наявність підстав для звернення с дисциплінарними скаргами до Вищої ради правосуддя під час розгляду яких буде надана належна правова оцінка діям суддів, — йдеться у повідомленні.

Розслідування кримінального провадження триває. Також триває службове розслідування, розповіли у поліції. Наразі дисциплінарна комісія поліції області досліджує обставини події. На період службового розслідування чотирьох поліцейських усунуто від виконання службових обов’язків, заявили правоохоронці.

Що передувало

У червні в селищі Котельва на Полтавщині троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця. Сексуальне насилля зняли на відео, яке розповсюдили серед знайомих. Згодом стало відомо, що матерів кривдників оштрафували «за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» на 850 та 1150 гривень.

31 серпня, за цим фактом слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження та почав досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Згодом на подію зреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який висловив обурення бездіяльністю поліції Полтавщини у справі щодо побиття та зґвалтування малолітнього. Він запитав у правоохоронців: «З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?».

1 вересня в інцидент, який набув суспільного розголосу, втрутився Офіс генпрокурора — 4 поліцейських відсторонили від виконання службових обовʼязків.

2 вересня поліція повідомила, що встановила всіх причетних до знущання осіб і повідомила про підозру 15-річному юнакові.