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Надзвичайні новини, Полтавщина

Підпал релейної шафи за гроші: на Полтавщині чоловіка звинувачують у диверсії

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 0

Поліція встановила, що неподалік однієї із залізничних станцій Лубенського району невідомий підпалив релейну шафу непарної колії залізничного шляху

На Полтавщині місцевого жителя правоохоронці звинувачують у диверсії. У мобільному телефоні фігуранта правоохоронці виявили листування у Telegram, де чоловік звітував про підпал релейної шафи у Лубенському районі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України на Полтавщині 9 вересня. 

Інформація про пошкодження релейної шафи на залізничній колії у Лубенському районі правоохоронці отримали 23 березня близько опівночі. Поліція встановила, що неподалік однієї із залізничних станцій Лубенського району невідомий підпалив релейну шафу непарної колії залізничного шляху.

Ймовірно причетного до підпалу розшукували разом з Службою безпеки України та «небайдужими місцевими мешканцями», розповіли у поліції. Правоохоронці під час вивчення листування встановили, що за вчинення диверсії чоловік отримав гроші.

Причетному до злочину чоловікові слідчі СБУ, під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, інкримінували ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали розслідування з обвинуваченнями фігуранта скеровано до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає п’ятнадцять років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначили у поліції.

Нагадаємо, колишнього народного депутата від «Партії регіонів» підозрюють у державній зраді, диверсії та готуванні до терористичного акту, зокрема й підриві залізниці на Полтавщині.

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Автор: Телеграф
Теги: диверсія
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