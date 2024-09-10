У Кременчуцькому районі сьогодні відбудеться контрольований технічний вибух

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 126

Якщо буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або дату

Сьогодні, 10 вересня, о 12.00 в одній із громад Кременчуцького району відбудеться контрольований технічний вибух. Про це повідомляють місцеві органи влади, які вже надали всі необхідні погодження для проведення заходу.

У разі оголошення повітряної тривоги в зазначений час, вибух буде перенесено на час після завершення тривоги або на іншу дату.

Місцева влада просить зберігати спокій та інформувати близьких про проведення технічного заходу.