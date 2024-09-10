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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі за добу ліквідували 5 пожеж в екосистемах

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 135

Травмованих та загиблих немає

За минулу добу, 9 вересня, рятувальники приборкали 5 пожеж в екосистемах на території Кременчуцького району, які через сильні пориви вітру швидко поширилися на значні площі. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. 

  • о 7.30 — пожежа сухої рослинності на площі 25 м² у с. Гориславці, Піщанської громади.
  • о 10.53 — пожежа сміття на площі 150 м² поблизу вул. Лесі Українки в с. Погреби, Градизької громади.
  • о 11.18 — пожежа сухої рослинності на площі 9,5 га поблизу с. Горошино, Оболонської громади.
  • о 14.32 — пожежа сухої рослинності на площі 9 га в с. Писарщина, Піщанської громади.
  • о 18.37 — пожежа сухої рослинності на площі 1 га по вул. Чумацький Шлях у м. Кременчук.

Внаслідок цих пожеж було знищено близько 20 гектарів сухостою та 150 м² сміття. Жертв і травмованих немає. Причини займання встановлюють фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій.

До ліквідації пожеж залучалися підрозділи ДСНС району, а також місцеві пожежні охорони Піщанської, Градизької, Глобинської та Оболонської громад.

Рятувальники нагадують про небезпеку спалювання сухої трави та сміття, що може спричинити масштабні пожежі, загрозливі для будинків та споруд. За такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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