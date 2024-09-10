Чистий термос: прибрати неприємні запахи легко й просто

Неприємний запах у термосі — поширена проблема після тривалого користування. Ось кілька простих способів, як позбутися цього запаху:

Сода: Засипте 2 ст. л соди всередину термоса, залийте окропом і залиште на 3-4 години. Потім добре промийте термос під проточною водою. Цей метод ефективно усуває будь-які сторонні запахи.

Лимонний сік чи кислота: Вичавіть сік половини лимона, змішайте з гарячою водою і залиште в термосі на 30-60 хвилин, після чого промийте. Можна використовувати лимонну кислоту: 1 ч. л на 1 л води. Залиште розчин у термосі на 2-3 години.

Гірчиця: Додайте кілька ложок гірчиці у термос, залийте теплою водою, збовтайте і залиште на 3-5 годин. Потім промийте.

Сіль: Розчиніть 3-4 ложки солі на 1 л окропу, залийте суміш у термос і залиште на тривалий час. Після цього ретельно промийте.