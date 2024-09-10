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Чистий термос: прибрати неприємні запахи легко й просто

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 189

Дізнайтеся, як легко усунути неприємний запах у термосі за допомогою соди, лимонного соку, гірчиці, солі чи сухого чаю. Ці прості методи допоможуть зберегти ваш термос чистим та свіжим

Неприємний запах у термосі — поширена проблема після тривалого користування. Ось кілька простих способів, як позбутися цього запаху:

  1. Сода: Засипте 2 ст. л соди всередину термоса, залийте окропом і залиште на 3-4 години. Потім добре промийте термос під проточною водою. Цей метод ефективно усуває будь-які сторонні запахи.

  2. Лимонний сік чи кислота: Вичавіть сік половини лимона, змішайте з гарячою водою і залиште в термосі на 30-60 хвилин, після чого промийте. Можна використовувати лимонну кислоту: 1 ч. л на 1 л води. Залиште розчин у термосі на 2-3 години.

  3. Гірчиця: Додайте кілька ложок гірчиці у термос, залийте теплою водою, збовтайте і залиште на 3-5 годин. Потім промийте.

  4. Сіль: Розчиніть 3-4 ложки солі на 1 л окропу, залийте суміш у термос і залиште на тривалий час. Після цього ретельно промийте.

  5. Чай: Сухий чайний пакетик поглине запахи. Покладіть пакетик на дно термоса, закрийте кришку та залиште на 5 годин. Замінюйте пакетик не менше 5 разів для кращого ефекту.

Ці прості методи допоможуть вам швидко повернути вашому термосу свіжість і чистоту.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: термос сморід
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