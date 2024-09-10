Спортсмени з Полтавщини здобули 15 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 238

Плавці та параатлети встановили нові рекорди та принесли Україні високі нагороди, включаючи дебютне «срібло» у голболі

Спортсмени з Полтавщини досягли видатних результатів на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, здобувши 15 медалей різного ґатунку та встановивши паралімпійські та світові рекорди у штовханні ядра.

Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, українські параплавці здобули найбільше нагород. Денис Остапченко став мультимедалістом, вигравши «золото», два «срібла» та «бронзу» в різних стилях плавання. Ярослав Денисенко виборов дві золоті медалі та одну «бронзу». Юрій Шенгур та Олексій Вірченко також здобули по одній золотій медалі, а Вірченко додав до колекції ще й «бронзу». Євгеній Богодайко здобув дві бронзові медалі у різних стилях плавання.

У штовханні ядра Олександр Яровий став чемпіоном і побив одразу два рекорди — паралімпійський та світовий. Володимир Пономаренко здобув срібну медаль у цьому виді спорту.

Українська команда також виборола дебютне «срібло» у голболі, перемігши у півфіналі збірну Бразилії, але поступившись Японії у фіналі.

За словами Філіпа Проніна, українська збірна увійшла до п’ятірки лідерів за кількістю нагород на Паралімпіаді-2024, посівши сьоме місце в медальному заліку.

«Завдяки наполегливості та силі духу спортсменів український прапор гордо майорить на світових аренах», — зазначив він.

Нагадаємо, з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий.