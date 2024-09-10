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Відсьогодні Нацбанк запровадив ліміти використання валютних карток за кордоном

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

Місячний ліміт для покупок коштовностей, годинників та монет становитиме 100 тис. грн, а для операцій з нерухомістю — 500 тис. грн

Національний банк України з 10 вересня запроваджує нові обмеження на операції з платіжними картками українських банків за кордоном. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Відтепер місячний ліміт на покупки коштовностей, годинників, ювелірних виробів та монет становитиме 100 тисяч гривень. Це стосується операцій із кодами торговця 5094 (коштовне каміння та ювелірні вироби), 5944 (годинники та срібні вироби) та 5972 (магазини монет і марок).

Також вводиться окремий ліміт у 500 тисяч гривень на місяць для операцій з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном (код торговця 6513), які включають сплату комісій за управління нерухомістю та оплату проживання.

Ліміт для переказів «з карти на карту»

З 1 жовтня НБУ на пів року встановить ліміт для переказів «з карти на карту» фізичних осіб до 150 тисяч гривень на місяць (замість 100 тисяч, анонсованих раніше). Ліміт поширюється на всі вихідні перекази за рахунками одного клієнта в межах одного банку, окрім рахунків волонтерів та осіб із підтвердженими доходами, що перевищують встановлене обмеження.

НБУ наголосив, що нові обмеження не вплинуть на більшість клієнтів банків, оскільки 98% із них здійснюють перекази, які не перевищують встановлені ліміти. Обмеження не стосуються переказів між власними рахунками клієнта в одному банку або операцій за реквізитами IBAN.

Ліміти, що дорівнюють доходу клієнта?

Національний банк також спростував інформацію про нібито плани встановлювати додаткові обмеження за рахунками клієнтів, зазначивши, що банки та фінансові установи діють у межах законодавства щодо фінансового моніторингу.

— Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито «хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть, — розповіли в пресслужбі НБУ. 

Нагадаємо, що від серпня Нацбанк вилучає з обігу 500-гривневі банкноти старого зразка.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: gsminfo.com.ua
Теги: НБУ валюта обмеження
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